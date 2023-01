Głosuj na Warszawę!  

Stolica ma szansę zostać uznana za najatrakcyjniejszą destynację turystyczną Europy roku 2023. Jako jedyne polskie miasto, znalazła się w gronie 20 europejskich miast nominowanych do finału w plebiscycie European Best Destination 2023.

Rusza głosowanie w plebiscycie European Best Destination 2023. Stolica, jako jedyne polskie miasto, znalazła się w gronie 20 europejskich miast nominowanych do finału. Czy Warszawa zostanie uznana za najatrakcyjniejsze turystycznie miasto Europy roku 2023? W konkursie na najlepszy kierunek turystyczny Europy, głosują internauci z całego świata i to oni zdecydują o tym, które z miast zdobędzie prestiżowy tytuł. Głosować mogą także mieszkańcy stolicy.

- To niepowtarzalna okazja, żeby zachęcić gości z całego świata do wizyty w naszym mieście, aby mogli przekonać się sami jak przyjaznym, zielonym i otwartym dla wszystkich miastem jest Warszawa. Piękne parki, miejskie plaże, świetna oferta gastronomiczna, bogaty kalendarz wydarzeń. Zagłosujmy na nią i pokażmy to światu - zachęca prezydent Rafał Trzaskowski.

Zwrócić uwagę mieszkańców na trwający konkurs i zachęcić ich do głosowania, ma pomóc kampania promocyjna pod hasłem "Mamy to w Warszawie”. Do współpracy włączyły się warszawskie dzielnice, miejskie spółki, instytucje kultury, a także wybrane uczelnie oraz hotele, restauracje i przedsiębiorstwa branżowe, osoby i podmioty zrzeszone w Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Głos na Warszawę można oddać wchodząc na stronę www.glosujnawarszawe.pl. Należy odszukać stolicę na liście 20 miast i oddać na nią swój głos. Bez rejestracji czy skomplikowanych formularzy - cały proces trwa kilka sekund. Internetowy plebiscyt rozpocznie się 20 stycznia. Każdy uczestnik może oddać jeden głos dziennie aż do 10 lutego.