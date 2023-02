Żeby liturgia była piękna  

W czasie kameralnej uroczystości w Domu Arcybiskupów Warszawskich kard. Kazimierz Nycz wręczył dekrety członkom Komisji Liturgicznej, którą pokieruje ks. prałat dr Bartosz Szoplik. Dotychczasowy, wieloletni przewodniczący ks. infułat prof. Jan Miazek pozostanie członkiem Komisji.

– Pierwszym zadaniem komisji jest troska o liturgię. Chciałbym, aby odpowiedzialność za liturgię w diecezji wyrażała się odpowiedzialnością za formację kleryków w seminarium, jak również troską o poprawność liturgii oraz jej głębię i piękno w naszej archidiecezji – mówił kard. Kazimierz Nycz. Jednocześnie podziękował ks. infułatowi Janowi Miazkowi za „lata prowadzenia tej komisji oraz przekazanie tej funkcji w dobrze przygotowane ręce”. Przez lata uczestniczył on w przygotowaniu diecezjalnych, ogólnopolskich i papieskich celebracji w czasie pielgrzymek papieża do Polski.

Za dotychczasową współpracę dziękował również nowy przewodniczący Komisji Liturgicznej, podkreślając, że ks. infułat Miazek zawsze „służył radą, był gotowy pomóc”.

– Dziękuję za cenne uwagi, które usłyszałem przez ostatnie lata. Dziękuję za życzliwość, braterską współpracę, za ogromną lekcję pokory. To, co zawsze podziwiam i czego trudno mi się nauczyć od księdza infułata to właśnie pokora, cichość i taki styl bycia ceremoniarzem niewidocznym – mówił ks. Bartosz Szoplik, nawiązując do słów papieża Franciszka, że ceremoniarz to ten, który prowadzi do Chrystusa, ale sam jest ukryty. - Będziemy się starali wypełnić nasze zobowiązania, aby pomóc w wypełnianiu liturgii pięknem – dodał przewodniczący komisji liturgicznej.

Członkami komisji zostali także: ks. prałat dr Grzegorz Bereszyński, ks. prałat Marek Mętrak, ks. kanonik dr Piotr Waleńdzik, ks. dr Robert Bańdur, ks. mgr lic. Mateusz Kielarski oraz Piotr Kośla.