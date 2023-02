Bp Ciereszko podczas Dnia Islamu: Chcemy dostrzegać to, co łączy  

Podczas centralnych obchodów, które tradycyjnie już odbyły się w Warszawie, przedstawiciele obydwu religii czytali Biblię i Koran, modlili się i dyskutowali. Inicjatywa polskiego Episkopatu o ustanowieniu Dnia Islamu jest pionierską w skali światowej.

Obok polskich muzułmanów, w wydarzeniu, które odbyło się w jezuickim Collegium Bobolanum, wzięli udział także ambasadorowie niektórych państw muzułmańskich akredytowani w Polsce - Turcji, Azerbejdżanu i Palestyny. Obecni byli członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, przedstawiciele różnych nurtów i stowarzyszeń muzułmańskich, działacze Instytutu Dialogu Dunaj, członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, zakonnicy, siostry zakonne i osoby zaangażowane w dialog lub zainteresowane nim.

Gospodarzem spotkania był bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i Delegat KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów. Spotkanie prowadziła dr hab. Agata Nalborczyk.

Na początku wszystkich przywitał ks. Zbigniew Kubacki SJ, rektor Bobolanum. Zaznaczył wkład jezuitów w dialog międzyreligijny, także z islamem. Wspomniał, że jezuici z narażeniem życia nieśli pomoc potrzebującym chrześcijanom i muzułmanom w Syrii i wciąż tam posługują.

Bp Ciereszko, przytaczając soborową Deklarację Nostra aetate i jej otwartość na inne tradycje religijne, podkreślił, że zgodnie z nauką soboru Kościół dostrzega w religiach wysiłek poszukiwania ludzkiej odpowiedzi na pytania dotyczące sensu egzystencji. Dodał, że w tym Kościół odkrywa odbicie prawdy, którą sam wyznaje, jednocześnie głosząc nieustannie Chrystusa, w którym widzi drogę, prawdę i życie.

Omawiając historię Dnia Islamu w Polsce podkreślił, że w centrum tych spotkań z założenia jest modlitwa. Zaznaczył wagę wspólnej troski o dialog i pokój.

- Chodzi o to, by dostrzegać i wskazywać to, co nas łączy, a nie dzieli. Wierzymy, że Bóg jest sprawcą wszystkiego. On błogosławi wszelkim ludzkim poczynaniom, by przynosiły owoce - podkreślił, omawiając także nauczanie posoborowych papieży o dialogu z islamem.

Komentując tegoroczne hasło Dnia islamu, wskazał na doświadczenie i postawy prowadzące ku zbliżeniu, dzielenie tego, co jest radością, ale i trudnym doświadczeniem.

Odczytano słowo nuncjusza apostolskiego Salvatore Pennacchio. Odnosząc się do wojny w Ukrainie, hierarcha napisał: „W tym kontekście konieczność dzielenia się darami Boga z innymi ludźmi, szczególnie najbardziej potrzebującymi, staje się jeszcze bardziej ewidentna”. Hierarcha wskazał, że nie można skupiać się jedynie na osobistych czy narodowych interesach, ale trzeba myśleć w perspektywie dobra wspólnego, w otwartości na powszechne braterstwo.