"Ukryta w Ranie Jezusa"  

Z okazji przypadającej w tym roku 20. rocznicy śmierci służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów wraz z postulatorem jej procesu beatyfikacyjnego, którym na szczeblu diecezjalnym został ks. Michał Siennicki SAC, w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Leśnej 15/17 25 lutego o 9.30 rozpocznie się jednodniowe sympozjum "Ukryta stygmatyczka”, przybliżające jej postać.

- Chciałyśmy szerzej przedstawić duchowość s. Wandy, a także tło historyczne czasów, w których żyła oraz historię i charyzmat naszego zgromadzenia, a także zaprosić osoby, które pamiętają naszą współsiostrę - wyjaśnia s. Halina Skubisz ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. - Sympozjum jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie osobą siostry Wandy i jej kultem, który obserwujemy. Coraz więcej osób prosi nas o modlitwę za jej przyczyną i nawiedza jej grób na cmentarzu w Konstancinie-Jeziornej - dodaje.

W południe zostanie odprawiona Msza św., po której uczestnicy udadzą się do grobu mistyczki. Ks. Michał Siennicki SAC wygłosi wykład "Przebieg procesu i fama świętości s. Wandy”. Spotkanie zakończy się o godz. 17.50 podsumowaniem i dyskusją. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął kard. Kazimierz Nycz.

Sympozjum poprzedzą rozpoczynające się w Środę Popielcową 22 lutego trzydniowe, otwarte rekolekcje "Ukryta w Ranie Serca Jezusa”, które w Domu Sióstr od Aniołów (ul. Broniewskiego 28/30) w Konstancinie-Jeziornej poprowadzi ks. Jerzy Jastrzębski, promotor jej duchowości.

- Rekolekcje mają charakter wielkopostny i skierowane są do szerokiego grona osób. Przewodniczką na drodze wiary będzie s. Wanda, która prosiła, by nazywać ją siostrą od Rany Serca Jezusa, gdyż tajemnica współcierpienia z Bogiem była jej bardzo bliska. Chcemy iść do Jezusa jej śladami - wyjaśnia s. Halina Skubisz.

Zapisy: boniszewska.csa@gmail.com lub tel. 698 468 905. Szczegółowy program sympozjum i rekolekcji znajduje się na stronie www.siostryodaniolow.pl >>.