Przed liturgią głos zabrał bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-paskiej, który życzył parafianom i mieszkańcom całego Radzymina, by najbliższy rok był rokiem szczególnego jubileuszu. - To znaczy czasem dziękczynienia za obfitość Bożych łask, ale także wdzięczności poprzednikom, którzy dobrze zagospodarowali ten czas - mówił.

Przypomniał także, że rok 1473, w którym została erygowana parafia w Radzyminie, obfitował w wiele historycznych wydarzeń: na Stolicy Piotrowej zasiadał papież Sykstus IV, urodził się Mikołaj Kopernik, do Domu Ojca odszedł wielki polski święty Jan Kanty.

Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej odczytał list z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z okazji jubileuszu 550-lecia erygowania parafii. "Wasza ziemia została zaznaczona krwią bohaterów wielu wojen, a szczególnie słynnej Bitwy Warszawskiej z 1920 r., której bohaterowie spoczywają na parafialnym cmentarzu. Zapewne żywa pozostaje w waszej pamięci także wizyta Jana Pawła II w Radzyminie 13 czerwca 1999 r." - napisał w liście Edgar Peña Parra, substytut do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, mianowany przez papieża Franciszka rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie.

Homilię wygłosił biskup diecezji płockiej Szymon Stułkowski. Zwracając się do wiernych, przypomniał historię erygowanej 5 lutego 1473 r. przez biskupa płockiego i księcia mazowieckiego Konrada parafii. Kaznodzieja zwrócił uwagę na zasługi dla parafii księżnej Eleonory Czartoryskiej, która ufundowała w 1781 r. murowaną świątynię. Konsekracji kościoła w tym samym roku dokonali: biskup płocki, Michał Poniatowski oraz biskup Adam Naruszewicz. Kaznodzieja zwrócił także uwagę, że księżna zatroszczyła się także o wybitnych proboszczów dla Radzymina, znanych z twórczości literackich: ks. Ignacego Naruszewskiego oraz ks. Kazimierza Narbutta, który przez 20 lat był pasterzem parafii w Radzyminie

Zasługi Eleonory Czartoryskiej upamiętnia tablica zamieszczona na frontonie świątyni, którą hrabianka "powiła w cnotliwym zapale, ku pożytkowi bliźnich i ku Boskiej chwale".

Odczytując akt erekcyjny oraz odnosząc się do Ewangelii z dnia, kaznodzieja wyjaśnił, że cel wznoszenia nowych świątyń - zarówno 550 lat temu, jak i dziś - pozostaje ten sam. - Świątynia jest po to, by człowiek miał dostęp do źródła światła, do światłości, którą jest Jezus Chrystus. Byśmy się w niej rodzili do życia w wirze, a to się dokonuje podczas chrztu - mówił połocki biskup, zapalając symbolicznie od paschału świecę.

- Podobnie i w nas Bóg w czasie chrztu zapali światło wiary, byśmy nieśli to światło do świata. Dobrze wiemy, że nie wystarczy tylko być ochrzczonym, trzeba mieć miejsce, w którym słuchamy Bożego słowa, karmimy się ciałem Jezusa w Eucharystii, oczyszczamy się z grzechów, do którego przychodzimy na nowo się rozpalać, by zanieść światło wiary do ciemności świata. Do tego potrzebujemy takich miejsc - wyjaśnił.

Podsumował, że kościół - jako świątynia - potrzebny jest po to, byśmy stawali się Kościołem - wspólnotą sióstr i braci Jezusa, wspólnotą, która niesie w sobie ogień wiary.

- To najważniejsza sztafeta w naszym życiu, choć może wydawać się dla kogoś mało znacząca. Modlę się o to, by udało wam się przekazać ogień wiary następnym pokoleniom, zwłaszcza młodym, by w tej świątyni nowi ludzi rodzili się do wiary, umacniali ją i pielęgnowali - mówił biskup.

Zabierając głos, nuncjusz apostolski podziękował wszystkim, którzy kontynuowali tradycję parafii, która była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historii Polski i Europy. - Życzę wam, by ten czas łaski dał siłę do życia w duchu Kościoła synodalnego, Kościoła słuchania i Kościoła bliskości. Powracajcie do stylu Bożego, którym jest dobroć, współczucie i czułość, abyście w tym stylu dopisywali każdego dnia piękną kartę historii parafii - powiedział nuncjusz apostolski, przekazując na ręce proboszcz medal przygotowany z okazji 100. rocznicy pobytu na ziemiach polski papieża Piusa XI, różaniec oraz błogosławieństwo papieża Franciszka z okazji 550-lecia erygowania parafii.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe i młodzież.