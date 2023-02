Z okazji XXXI Światowego Dnia Chorego biskupi warszawscy spotykają się z podopiecznymi hospicjów i szpitali. 11 lutego kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, odprawi Mszę św. w hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Dzień wcześniej bp Romuald Kamiński spotka się pensjonariuszami i personelem Domu Opieki w Sulejówku, a w samo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, czyli dzień, w którym papież Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, odprawi Mszę św. w intencji wszystkich chorych, starszych i cierpiących w sanktuarium przy ul. Wileńskiej 69. Wcześniej, 8 lutego, biskup warszawsko-praski w obecności kierownictwa Ministerstwa Zdrowia przedstawił w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie orędzie papieża Franciszka na XXXI Światowy Dzień Chorego. Hasło tegorocznego dnia brzmi: „Miej o nim staranie (Łk 10,35). Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia”. 13 lutego o 14.30 Mszę św. dla najmłodszych pacjentów i ich lekarzy odprawi w kaplicy Centrum Zdrowia Dziecka biskup Jacek Grzybowski.

„Nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę. A często nawet do przyznawania się, że jesteśmy coraz starsi. Boimy się bezbronności, a wszechobecna kultura rynkowa popycha nas do tego, by jej zaprzeczać. Dla kruchości nie ma miejsca. A zło, wdzierając się w nasze życie i atakując nas, powala nas nieprzytomnych na ziemię. Może się więc zdarzyć, że inni nas opuszczą, albo że wydaje nam się, iż musimy ich porzucić, aby nie czuć wobec nich ciężaru. Tak zaczyna się samotność i zatruwa nas gorzkie poczucie niesprawiedliwości, dla której nawet Niebo zdaje się zamykać. Rzeczywiście, trudno nam trwać w pokoju z Bogiem, gdy niszczy się nasze relacje z innymi i z samymi sobą. Dlatego tak ważne jest, także w odniesieniu do choroby, aby cały Kościół skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina, aby stać się wartościowym „szpitalem polowym”: jego misja bowiem, zwłaszcza w okolicznościach historycznych, które przeżywamy, wyraża się w sprawowaniu opieki” - napisał papież Franciszek w orędziu na 31. Światowy Dzień Chorego.

W Światowy Dzień Chorego w kościołach będą sprawowane Msze święte z obrzędem namaszczenia chorych m.in. o godz. 7, 7.30 i 9 w parafii bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie oraz o godz. 12 w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. W archikatedrze warszawskiej o godz. 9.30 odbędzie się różaniec w intencji chorych, a o godz. 10 Msza święta w intencji chorych i ich opiekunów. Natomiast w parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie, jak co miesiąc, o godz. 9.30 będzie celebrowana Eucharystia w intencji chorych z nabożeństwem do Matki Bożej z Luján.

Światowy Dzień Chorego ustanowił w 1992 roku papież Jan Paweł II. Co roku jest obchodzony w całym Kościele 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Metropolita warszawski spotka się z podopiecznymi i personelem jednego z dzieł Caritas, hospicjum przy Krakowskim Przedmieściu. Caritas Archidiecezji Warszawskiej leczy kilka tysięcy chorych rocznie. W 2022 roku w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i hospicjum stacjonarnym w Warszawie przy Krakowskim przedmieściu leczonych było 415 pacjentów. Ponadto 465 pacjentów leczonych było w hospicjach domowych na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy. 1000 osób, mieszkańców Warszawy otrzymało dofinansowanie w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i w leczeniu specjalistycznym. 200 osób w kryzysie bezdomności, przebywających w przestrzeni miasta otrzymało doraźną pomoc pielęgniarską, skorzystało z pomocy karetki dla bezdomnych w ramach tzw. streetworkingu medycznego. 200 osób, uchodźców z Ukrainy otrzymało pomoc w zakupie leków, a Caritas opłaciło leczenie i badania. Około 1000 osób korzysta z pomocy w zakresie leków z budżetu 1% podatku w parafiach archidiecezji warszawskiej dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas. Caritas AW zatrudnia personel składający się z 23 lekarzy, 56 pielęgniarek, 17 fizjoterapeutów, 65 opiekunów medycznych oraz psychologów, pracowników sprzątających i administracji. Łącznie, dzięki Caritas, chorych leczy codziennie 200 osób. Wspiera ich około 100 wolontariuszy.