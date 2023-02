Praga świętuje!  

10 lutego 1648 r. król Władysław IV nadał Pradze prawa miejskie. W 375. rocznicę tego wydarzenia w najstarszej świątyni na Pradze modlono się za dzielnicę, jej mieszkańców i osoby uczące się i pracujące w tej dzielnicy. - Dla nas mieszkających tu osób 10 lutego to dzień wyjątkowy. Rocznica nadania praw miejskich to zaproszenie do modlitwy. Módlmy się, byśmy uczestnicząc w rewitalizacji Pragi, włączyli w nią także serca mieszkańców, osób tu pracujących w biurach i w sklepach, prowadzących własny biznes czy uczących się w tutejszych szkołach. Módlmy się, by Matka Boża, która tu ma swój Domek Loretański, prowadziła nas według najlepszego planu, czyli według scenariusza Pana Boga – zachęcał podczas Eucharystii ks. Zbigniew Kloch, proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej.

Domek Loretański w kościele przy ul. Ratuszowej 5a. Agnieszka Kurek-Zajączkowska

Mówił, że każda firma chciałaby obchodzić tak zacny jubileusz, bo jest to związane z prestiżem i wiarygodnością. - Nam ten jubileusz każe zatrzymać się, aby upewnić się skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. Mówi się, że „szlacheckość zobowiązuje”. Choć nie wszyscy mamy szlacheckie korzenie, to jako prażanie mamy swój herb. Jest on najbardziej złożony ze wszystkich miast polskich – mówił.

Ks. Kloch zwrócił uwagę, że warto tak żyć, by nie być tylko beneficjentami rewitalizacji miasta. - Warto byśmy to my to miasto tworzyli. Dzieje się to przez to, jak żyjemy. Czy pomagamy czy przeszkadzamy innym? Warto, by rewitalizacja obejmowała także nasze człowieczeństwo – przekonywał ks. Kloch.

Przypomniał, że praski krajobraz to kapliczki i krzyże przydrożne. - To pokazuje, co było ważne dla naszych przodków. W naszym kościele mamy Domek Loretański, a w nim Maryja mieszka. I mówi nam: Zróbcie wszystko, co powie wam Jezus. Wszystko, to znaczy także to, co człowiek nie rozumie, albo z czym się nawet wewnętrznie nie zgadza. Ale Boży scenariusz jest najlepszy, bo Bóg bezinteresownie chce budować nasze szczęście. Nasi przodkowie mieli gorsze warunki bytowe, ale za to czystszą Wisłę i czystsze powietrze. Ufali Bogu – mówił.

Herb Pragi. Agnieszka Kurek-Zajączkowska

Podczas Mszy św. modlono się o życie wieczne dla zmarłych i poległych prażan.

Modlitwa w rocznicę nadanie Pradze praw miejskich była pragnieniem posła Pawła Lisieckiego i radnych dzielnicy z PiS. Praga będzie świętowała do 20 lutego. W planie jubileuszu znalazły się spacery tematyczne, gra miejska, wspólne śpiewanie ulicznych szlagierów, randki, tańce swingowe w przejściu pod ulicą Targową, wspólny tort, haftowanie herbu Pragi, kalambury, potańcówki, rozbudowany program bezpłatnych warsztatów ora twórcze zabawy z pocztówkami i gwarą praską.