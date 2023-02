Warszawa - kierunek marzeń  

Głosy na stolicę Polski oddali internauci z ponad 130 krajów. Organizatorzy ogłosili wyniki trwającej trzy tygodnie rywalizacji, w której uczestniczyło 21 europejskich miast.

- Mamy to! Mamy zainteresowanie całego świata naszym miastem. Warszawa jest tego warta! Miasto tak nowoczesne, prężnie się rozwijające, z niezwykłą historią. Stolica zieleni, wygody i wolnego czasu. Miasto kontrastów, w którym każdy znajdzie równowagę. Miasto, w którym kilka kilometrów od nowoczesnego, tętniącego życiem Nowego Centrum Warszawy i tuż obok zabytkowej Starówki wśród zieleni wije się Wisła, prawdziwie dzika rzeka. Takie rzeczy tylko w Warszawie! – mówi Rafał Trzaskowski. – Tytuł „European Best Destiation 2023” to nie tylko prestiż. Zwycięzcy z poprzednich lat odnotowywali kilkunastoprocentowy wzrost liczby turystów - zaprasza prezydent stolicy.

W konkursie mieszkańcy 178 państw oddali 686 tys. głosów. 48 proc. z nich pochodziło z Europy, pozostałe z innych kontynentów. Dokładny wynik Warszawy to 142 081 głosów. Stolica Polski zdystansowała drugie w konkursie Ateny, które uzyskały 91 tys. głosów – o 50 tys. mniej od Warszawy. Pierwszą piątkę uzupełnia jeszcze Maribor, Wiedeń i włoska Cittadela.

Przy okazji stolica Polski pobiła rekord wszech czasów konkursu „European Best Destination”. Do tej pory najwięcej głosów uzyskał zwycięzca z roku 2017, Porto – 138 tys. Warszawa zdobyła ich w tym roku o 4 tys. więcej.

Tytuł „European Best Destination 2023” to nie tylko wyróżnienie, ale też wymierne korzyści. Doświadczenia poprzednich zwycięskich miast takich jak Wrocław, Porto czy Lubljana pokazują, że każde utytułowane miasto zyskuje na popularności. Piszą o nim największe światowe media branżowe, a turyści z całego świata zaczynają planować do nich przyjazdy. Zwycięzcy z poprzednich lat odnotowywali kilkunastoprocentowy wzrost ruchu turystycznego. A w przypadku Zagrzebia, który przez trzy lata z rzędu zwyciężał w kategorii Best Christmas Market, wzrost wyniósł aż 41 proc.

- To ważne, aby dzisiejsze zwycięstwo przekuć w długofalowy sukces – mówi dyrektor Stołecznego Biura Turystyki, Paweł Moras. – Dzisiaj, gdy oczy całego świata zwrócone są na Warszawę, mamy niebywałą okazję, by pokazać się z najlepszej strony i zadbać, by Warszawa już na stałe zamieszkała w świadomości turystów jako miejsce warte odwiedzania: atrakcyjne, otwarte i gościnne. Mamy potencjał, aby to osiągnąć. Sukces w konkursie zawdzięczamy w ogromnej mierze niezawodnej współpracy z naszymi kluczowymi partnerami: Warszawską Organizacją Turystyczną, Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Polską Organizacją Turystyczną. Jestem przekonany, że nasze dalsze działania będą równie owocne.

Warszawa została doceniona i wyróżniona także przez organizatora w czterech dodatkowych kategoriach: Best Cultural Destination (stolica kultury), Best Destination for Food Lovers (stolica dobrego smaku), Safest Destinations in Europe (stolica bezpieczeństwa), Best Destinations for a city break (najlepsze miejsce na krótki wypad).

- Te wyróżnienia są potwierdzeniem atrakcyjności naszego miasta i różnorodności oferty, jaka czeka tu na turystów – dodaje Paweł Moras.