Ojciec Święty mianował nowych członków i konsultorów Dykasterii Kultury i Edukacji. Są wśród nich metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, metropolita lubelski abp. Stanisław Budzik oraz ponownie biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk. W gronie konsultorów tej dykasterii znalazł się ponownie ks. prof. Antoni Żurek z Wydziału Teologicznego w Tarnowie.

Dykasteria ds. Kultury i Edukacji to jedna z 16 dykasterii Kurii Rzymskiej, powołana do istnienia przez Franciszka 5 czerwca 2022 r. na mocy konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium. Do jej zadań należą m.in.: promocja kultury, ożywianie duszpasterskie i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego, a także opracowywanie podstawowych zasad kształcenia w odniesieniu do szkół, instytutów studiów wyższych katolickich i kościelnych. Dykasteria koordynuje działalność Papieskiej Akademii Sztuk Pięknych i Literatury Szlachetnej w Panteonie; Papieskiej Akademii Archeologii Rzymskiej; Papieskiej Akademii Teologicznej; Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu; Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej; Papieskiej Akademii Cultorum Martyrum oraz Papieskiej Akademii Języka Łacińskiego.

Na czele Dykasterii Kultury i Edukacji stoi kard. José Tolentino Calaça de Mendonça z Portugalii. Członkowie instytucji kurialnych są mianowani spośród kardynałów rezydujących zarówno w Rzymie, jak i poza nim, do których można dołączyć, jako szczególnie kompetentnych w danej dziedzinie, niektórych biskupów, zwłaszcza diecezjalnych, a także, w zależności od charakteru dykasterii, niektórych prezbiterów i diakonów, niektórych członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich. Tak się stało i tym razem: do grona członków dykasterii papież mianował prefekta Dykasterii ds. Komunikacji dr. Paolo Ruffiniego; dyrektora Katedry ETHOS na Uniwersytecie Ramon Llull w Barcelonie (Hiszpania) Francesca Torralba i Roselló oraz profesora biologii molekularnej na Pontificia Universidad Católica de Chile w Santiago (Chile) Rafaela Vicuñę.

Członkowie dykasterii zbierają się na sesjach zwyczajnych i sesjach plenarnych. Na sesje zwyczajne, dotyczące spraw zwykłych lub częstych, wystarczy wezwać członków dykasterii zamieszkałych w Rzymie. Natomiast na sesję plenarną zapraszani są wszyscy członkowie dykasterii. Powinna się ona odbywać co dwa lata. Są dla niej zastrzeżone sprawy i zagadnienia większej wagi, które wynikają z charakteru dykasterii. Należy ją także zwoływać w sprawach o charakterze ogólnym oraz w tych, które przełożony dykasterii uzna za konieczne do rozpatrzenia w ten sposób.