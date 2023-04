Bez rąk i nóg, ale z wielką wiarą. Nick Vujicic wystąpił w Warszawie  

Podczas konferencji "Moc Bez Ograniczeń", która odbyła się 9 marca w warszawskim hotelu Marriott, Nick Vujicic wygłosił swoją ostatnią mowę motywacyjną. Vujicic, który przyjechał do Polski na zaproszenie Łukasza Milewskiego, współtwórcy szkoły speakerów "World Class Speaker", poruszył słuchaczy mocnym świadectwem na temat pokonywania życiowych przeszkód i radzenia sobie z depresją. Zdradził także, czym będzie się zajmował w najbliższych latach.

Nick Vujicic, właściwie Nicholas James Vujicic to australijski ewangelizator i mówca motywacyjny pochodzenia serbskiego urodzony z rzadką chorobą znaną jako zespół tetra-amelia, czyli całkowitym wrodzonym brakiem kończyn. Na całym świecie prowadzi wykłady na temat niepełnosprawności, motywacji i wiary w Boga. To także autor kilkunastu książek i najsłynniejszy mówca motywacyjny. Odwiedził ponad 70 krajów i przemawiał w sumie dla ponad dwóch miliardów ludzi, prowadzi 36 kanałów na YouTube, a w social mediach śledzi go kilkanaście milionów osób.

Vujicic był głównym bohaterem konferencji "Moc Bez Ograniczeń". Wystąpił przed kompletem widowni oraz widzami transmisji online z bardzo mocnym i osobistym przesłaniem, pokazując, jak on sam wiele razy musiał radzić sobie z niewyobrażalnymi dla większości z nas przeszkodami. Jego choroba, wrodzony brak kończyn, nie powstrzymała go jednak przed zrobieniem światowej kariery i pomaganiem innym. Nick wyznał, że cierpiał na depresję jeszcze przed pandemią i zdradził, jak sobie z nią poradził.

- Mowa Nicka była niezwykle przejmująca, ale i szalenie inspirująca. Jeżeli on poradził sobie z tak wielkimi przeszkodami w życiu, próbą samobójczą w wieku 10 lat, brakiem rąk i nóg, biedą i wykluczeniem, a potem idąc za radą rodziców, zaczął działać w branżach takich jak nieruchomości czy giełda, to jak każdy z nas ma sobie nie poradzić? To naprawdę otwiera oczy. Nick zdradził, że już w wieku 27 lat został milionerem, ale cały czas pomagał potrzebującym, wspierał finansowo młodzież w innych krajach i tego też uczy swoje dzieci. Odkrył swój talent, czyli inspirowanie innych. Został sobą i zbudował wymarzone życie u boku cudownej żony, ma czwórkę wspaniałych dzieci, żegluje i prowadzi w tej chwili 14 projektów. Dowiedzieliśmy się jednak, że nie jest superczłowiekiem i on także musiał zawalczyć o swoje zdrowie psychiczne i pójść na terapię. Jak mówi Nick, możemy zmienić, co możemy zmienić, a dbanie o siebie, aby móc dawać jak najwięcej innym, jest kluczowe - podkreśla Łukasz Milewski.

Wystąpienie Vujicica było tym bardziej wyjątkowe, że zaprzestaje on podróży po świecie i stawia na czas z rodziną. To jego ostatnia mowa motywacyjna w Polsce. Liczy na to, że wróci do nas kiedyś, ale w innym charakterze. Zapowiedział także swoją obecność w polskich mediach: w planach ma kręcenie dokumentów oraz przeniesienie działalności do telewizji i jeszcze bardziej do internetu.

Podczas "Mocy Bez Ograniczeń" wystąpili znakomici polscy trenerzy i mentorzy: Daniel Konieczny, Kamil Sikora, Kamil Tomala, Izabela Antosiewicz, Mateusz Wróbel, Agnieszka Siekierska, Justyna Garbowska, Beata Drewienkowska czy Artur Makieła i Dominik Żmijewski. Swoją przemowę wygłosił także sam Łukasz Milewski, prekursor polskiego mentoringu.