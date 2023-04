Radio Warszawa zaprasza do Kampinoskiego Parku Narodowego  

Audycja plenerowa Radia Warszawa w Izabelinie ukaże piękno otaczającego świata nie tylko w wymiarze przyrodniczym. - Druga encyklika papieża Franciszka Laudato Si', która została ogłoszona w Watykanie w 2015 r. wskazuje na walory stworzonego świata, ale też podkreśla potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego. Chcemy o tym przypomnieć w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny z parku, który jest drugim pod względem wielkości parkiem narodowym w Polsce, a który znajduje się w pobliżu naszej stacji - mówi ks. Mariusz Wedziuk, redaktor naczelny Radia Warszawa.

- Doceniając walory rekreacyjne Kampinoskiego Parku Narodowego kierujemy się słowami św. Jana Pawła II wypowiedzianymi 20 lipca 1980 r.: „Chodzi o to, by odpoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli - i owszem - spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie” - dodaje.

Kampinoski Park Narodowy jest też miejscem, po którego ścieżkach chodzili święci i błogosławieni oraz ważne postacie życia społecznego Polaków. I dlatego na falach 106,2 fm o Prymasie Tysiąclecia, Matce Róży Czackiej, ks. Aleksandrze Federowiczu czy sł. Bożym ks. Władysławie Korniłowiczu opowiedzą m.in. s. Radosława ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża i wolontariusz Fundacji Alego.

21 marca to również Międzynarodowy Dzień Lasów i dlatego nie zabraknie ciekawostek o biocenozie leśnej na 106,2 FM. - Nasz park to jedyny park narodowy położony w centralnej Polsce. Zachwyca tu bogactwo fauny i flory, jest wiele pamiątek historii i kultury. O każdej porze roku warto wybrać się na spacer do Puszczy Kampinoskiej, ale wiadomo, że wiosna jest momentem wyjątkowym. Zakwitają leszczyny, olsze, brzozy i wierzby. Na przedwiośniu okazale kwitnie wawrzynek wilczełyko - chroniony krzew w Puszczy Kampinoskiej. Spacerując szlakami możemy nie tylko chłonąć ciszę pośród piękna przyrody, ale również poczuć jak pachnie wiosenny las, usłyszeć klangor żurawi czy klekot bocianów. Zapraszamy na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiosna to najlepszy czas, by zacząć poznawać przyrodniczy skarb, który mamy przecież na wyciągnięcie ręki - mówi Magdalena Kamińska, rzecznik prasowy Kampinoskiego Parku Narodowego.

Audycję plenerową poprowadzi Ewa Pietrzak. Będą też upominki dla słuchaczy od Kampinoskiego Parku Narodowego.

Radio Warszawa nadaje od 1991 r. Można go słuchać na 106.2 fm oraz przez stronę internetową www.radiowarszawa.com.pl. Wybrane materiały prezentowane są przez FB, Spotify, Instragram, YouTube czy Twitter. Stacja prezentuje audycje religijne, publicystyczne, kulturalne i edukacyjne. Szuka w świecie dobra, piękna i prawdy. Jej misją jest integracja mieszkańców Warszawy i okolic. Od 1996 r. stacja mieści się na ul. Floriańskiej 3 w Warszawie.