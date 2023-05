Któryś za nas cierpiał rany... Centralna Droga Krzyżowa po raz 27.  

Początkowo trasa prowadziła głównie ulicami Starego Miasta, jednak od roku 2009 prowadzi m.in. przez Krakowskie Przedmieście i plac marsz. Józefa Piłsudskiego, tak by mijała miejsca związane z postacią papieża Jana Pawła II. Uczestnicy przejdą ulicą Miodową, Senatorską do placu Teatralnego. Później ulicą Wierzbową do placu Piłsudskiego, ul. Królewską, Krakowskim Przedmieściem do kościoła św. Anny. Krzyż jak zwykle poniosą kapłani i biskupi, studenci, strażnicy miejscy, harcerze, policjanci, twórcy, prawnicy, członkowie Totus Tuus, strażacy, żołnierze i policjanci, rzemieślnicy, Archikonfraternia Literacka, Akcja Katolicka i wspólnoty męskie oraz radni. Nabożeństwo poprowadzi kard. Kazimierz Nycz, a rozważania napisali studenci z duszpasterstwa akademickiego kościoła św. Anny, obchodzącego w maju 95-lecie istnienia.

Przy każdej stacji rozważanie będą odczytywać jedna lub dwie osoby związane z Duszpasterstwem Akademickim św. Anny. – W rozważaniach dają świadectwo swojej wiary. Dzielą się swoim doświadczeniem Chrystusa, rozważając jego mękę. Każdą stację przygotował inny student – mówi ks. Mateusz Gawarski, rektor kościoła akademickiego św. Anny. Krzyż do kolejnych stacji będą nieśli m.in. biskupi i księża, siostry zakonne, studenci i straż miejska, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, prawnicy i lekarze, policja i wojsko, Akcja Katolicka. Podobnie jak w zeszłym roku, uczestnicy nabożeństwa będą się modlić również w intencji Ukrainy i pokoju na świecie.

– Zapraszam wszystkich diecezjan na wspólną drogę krzyżową ulicami Warszawy. Proszę o wspólną modlitwę za ten umęczony naród i o sprawiedliwy pokój – mówi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który na zakończenie nabożeństwa skieruje krótkie słowo do mieszkańców stolicy.