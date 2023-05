Najpiękniejsza kobieta świata  

Spotkanie z autorami albumu, Januszem Rosikoniem i Grzegorzem Górnym zaplanowano 22 kwietnia o godz. 12 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie podczas Targów Wydawców Katolickich.

Materiały do swojej najnowszej publikacji Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń przez trzy lata zbierali w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Pragnęli odtworzyć przebieg życia Maryi, rekonstruując wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat: od dzieciństwa spędzonego wraz z rodzicami, Joachimem i Anną w cieniu Świątyni Jerozolimskiej, po wypełnienie mesjańskich proroctw w Betlejem, Nazarecie i na Golgocie. Od ucieczki do Egiptu, po ostatnie lata ziemskiego życia spędzonego pod opieką umiłowanego ucznia, św. Jana. Od wizji mistycznych do archeologicznych odkryć, od objawień po kult maryjny w tylu miejscach świata. Dwóch doświadczonych dokumentalistów zabiera nas w niezwykłą podróż, geograficzną i duchową, na której konfrontują wiedzę przekazaną w Ewangeliach z odczytaną w apokryfach i wykopaliskach.

„Ze względu na teologiczną i duchową zawartość książkę tę można uznać za katechizm maryjny, w dodatku napisany przy zachowaniu wszelkich wymogów rzetelnego dziennikarstwa śledczego. Z pewnością dostarczy czytelnikowi zarówno wiedzy jak i pocieszenia” – napisał o książce ks. Robert Skrzypczak, prof. teologii dogmatycznej z Akademii Katolickiej w Warszawie. Dzieje Matki Bożej nie ograniczają się bowiem do przedstawienia faktów, opartych na badaniach historyków, biblistów czy archeologów biblijnych oraz na osobistych rozmowach autorów książki z naukowcami. Zawierają również teologiczne interpretacje opisywanych wydarzeń, które przez stulecia kształtowały pobożność maryjną.

Całość na 360 stronach ilustrowana jest blisko 600 fotografiami Janusza Rosikonia, mapami i grafikami. Choć podtytuł biografii Maryi brzmi „Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach”, z pewnością równie trafne byłoby określenie „najpokorniejszej”. Tylko Maryja była tak skromna, że musiało się wybrać Jej śladami dwóch śledczych zaopatrzonych w aparat i notes, by uszczknąć nieco z tajemnicy o najpiękniejszej kobiecie świata.

Album miał już swoją premierę w Domu Arcybiskupów Warszawskich 13 kwietnia.

- To nie przypadek, że ta promocja odbywa się w sali, wybudowanej przez bł. Stefana Wyszyńskiego i w której przez wiele lat odbywały się spotkania Episkopatu Polski. Kard. Wyszyński cieszy się pewnie w niebie z tego spotkania, bo był wybitnym mariologiem i maryjnym prymasem - mówił kard. Kazimierz Nycz podczas promocji albumu.

O książce „Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach” mówili też: o. prof. Grzegorz Bartosik, mariolog, ks. prof. Robert Skrzypczak oraz Krzysztof Zanussi. Swoimi wspomnieniami z pracy nad albumem podzielili się również autorzy: Grzegorz Górny oraz Janusz Rosikoń. Spotkanie poprowadził Marcin Kwaśny.

Dla naszych Czytelników mamy egzemplarz albumu, ufundowany przez Wydawnictwo Rosikoń Press. Szczegóły na kolejnej stronie.