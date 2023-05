Do tej pory Droga Światła odprawiana była wewnątrz świątyni. Via Lucis to nabożeństwo powstałe we Włoszech w XX wieku. Zostało ono rozpowszechnione z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000. Podobnie jak w przypadku Drogi Krzyżowej, w Drodze Światła proponuje się również XIV stacji, ale skoncentrowanych nie na męce Chrystusa, a wokół spotkań wielkanocnych, które można znaleźć w tekście Pisma Świętego. Rozpoczyna się od Zmartwychwstania Chrystusa, a kończy na Zesłaniu Ducha Świętego.

- Nabożeństwo to pozwala odkryć i świętować bogactwo okresu zmartwychwstania. Nasza pobożność wielkopostna jest rozbudowana i bardzo emocjonalna. Istnieje niebezpieczeństwo, że od kiedy zbyt mocno skoncentrujemy się na samym Wielkim Poście, nie odkryjemy tego, co jest istotą chrześcijaństwa - doświadczenie żywego Jezusa zmartwychwstałego - mówi ks. Jan Szubka, proboszcz parafii MB Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce, podkreślając, że Wielkanoc jest najważniejszym wydarzeniem chrześcijańskim, centrum naszej wiary. Trzeba więc temu dać wyraz także w naszej pobożności.

Droga Światła ma zatem podkreślić znaczenie czasu wielkanocnego oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu wiary człowieka i całego Kościoła.

- Także w naszej wspólnocie parafialnej pragniemy rozwijać i przeżywać to nabożeństwo. Tym bardziej, że w naszym życiu brakuje często radości, a przecież fakt pokonania śmierci jest dla nas źródłem wielkiego szczęścia - mówi proboszcz.

Czternaście stacji Drogi Światła stanęło wokół świątyni na Chomiczówce. Każda jest witrażem, który podświetlany jest wieczorem. Autorem witraży jest Krzysztof Paczka, który jest także autorem witraży w prezbiterium kościoła.