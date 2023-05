19 kwietnia 1943 r. dwa tysiące Niemców wkroczyły do getta, by je ostatecznie zlikwidować. W 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim bohaterów uczczą dzwony.

W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona Żydów ze stolicy i okolic. Uwięzieni w getcie umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i ginęli w egzekucjach. Latem 1942 r. została zorganizowana Wielka Akcja Likwidacyjna. Niemcy wywieźli z getta do ośrodka zagłady w Treblince prawie 300 tys. Żydów. Wśród tych, którzy pozostali, narodziła się idea zbrojnego oporu. 19 kwietnia 1943 r. dwa tysiące Niemców wkroczyły do getta, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych grup - Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Powstańcy, pod dowództwem Mordechaja Anielewicza, byli wycieńczeni i słabo uzbrojeni. Wielu wiedziało, że nie mają szans, ale wolało zginąć w walce, by ocalić swoją godność.

W związku z 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, zwyczajem lat ubiegłych, w środę 19 kwietnia o godz. 12 we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej zostaną uruchomione dzwony dla uczczenia ofiar tego bohaterskiego zrywu.

Obchodom po raz kolejny towarzyszy akcja Żonkile, która wpisuje się w całoroczny program obchodów organizowanych przez Muzeum POLIN pod hasłem: "Nie bądź obojętny". Pierwszy raz w historii akcji Żonkile wolontariusze będą rozdawać papierowe kwiaty także poza Warszawą: w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i Lublinie.

450 tys. papierowych żonkili symbolizuje liczbę Żydówek i Żydów, którzy byli zamknięci w getcie warszawskim w momencie jego największego przeludnienia - wiosną 1941 roku. W dniu wybuchu powstania 19 kwietnia, w święto Pesach, na terenie getta przebywało już tylko 50 tys. osób. Byli wśród nich 20-letni Mietek Pachter, 21-letnia Mira Piżyc i 11-letnia Hena Kuczer (Krystyna Budnicka). Nie należeli do bojowników, jak wielu innych mieszkańców oraz mieszkanek getta. Ich opór był jednak tak samo ważny, jak ten z bronią w ręku. Co stało się z dziesiątkami tysięcy osób, które w trakcie powstania zeszły do podziemi i przez wiele dni pozostały nieuchwytne? Na to pytanie można szukać odpowiedzi w programie Muzeum POLIN w kwietniu i kolejnych miesiącach.

W uroczystościach 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim będzie uczestniczył m.in. prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który jako pierwszy oficjalny gość z Niemiec wygłosi przemówienie przed pomnikiem bohaterów Getta Warszawskiego. Po południu 19 kwietnia prezydent Steinmeier będzie uczestniczył w modlitwie w synagodze Nożyków.