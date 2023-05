Feniksy przyznane!  

Złoty Feniks powędruje w sobotę w katedrze warszawsko-praskiej do rąk kard. Gerharda Muellera, emerytowanego prefekta watykańskiej kongregacji nauki wiary. - Kardynał Gerhard Ludwig Mueller to autentyczny człowiek wiary, który w ogłoszonym „Manifeście wiary” wyraża swój głośny krzyk w sprawach wiary i nauczania tego, co przeciwstawia się najgorszym oszustwom obecnego czasu, a którym stanowczo sprzeciwia się Katechizm Kościoła Katolickiego - uzasadniła wybór Kapituła nagrody.

Feniksa Specjalnego przyznano w tym roku ośmiu osobom bądź instytucjom. Otrzymali go: ks. prof. dr hab. Edward Staniek, Leszek Sosnowski, Małgorzata Żaryn, Barbara Konarska, dr Alfred Walkowski, TVP Polonia, Polskie Radio S.A. i Robert Gawłowski.

Instytut Gość Media na XXVIII Targach Wydawców Katolickich. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

W ramach 19 kategorii uhonorowano najbardziej wartościowe z ponad 300 publikacji wydanych w 2022 r. i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

Targi potrwają do niedzieli. Objął je honorowym patronatem prezydent RP Andrzej Duda. Do odwiedzających skierował swoje słowo. - Wszystkim odwiedzającym w tych dniach Arkady Kubickiego życzę, by wśród prezentowanych tutaj pozycji znaleźli dla siebie taką, która poprowadzi ich przez labirynt życia ścieżkami, które pomagają zbliżać się do Boga i do drugiego człowieka - napisał w liście Prezydent RP.

Jak co roku na targach jest obecna także redakcja "Gościa Niedzielnego". Zapraszamy na nasze stoisko nr 95. 22 kwietnia o godz. 11 ks. Tomasz Jaklewicz będzie na nim podpisywał nową książkę dla dzieci pt.: "Jak to jest?".