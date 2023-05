Sprawdzali, czy kwitną kasztany  

Modlitwa rozpoczęła się Eucharystią w kaplicy domu urszulanek szarych przy ul. Wiślanej 2. - Kochamy i czcimy św. Urszulę. Dziś Msza św. jest w intencji młodzieży. Młodzież jest przyszłością Kościoła. My i Bóg pokładamy w was nadzieję, że Dobra Nowina będzie głoszona na świecie - zwrócił się do licznie obecnych na spotkaniu młodych osób o. Grzegorz Kalbarczyk SAC, kapelan urszulanek szarych na Powiślu.

Po Eucharystii modlono się nowenną do św. Urszuli. Wyczytywane były podziękowania i prośby. - Wiele osób dziękuje za poczęcie dziecka. Młode małżeństwa wyrażają wdzięczność w sprawach materialnych: za znalezienie pracy czy mieszkanie. Dużo jest próśb w intencji dzieci i o wyzwolenie z uzależnień - mówi s. Małgorzata Nowakowska, przełożona wspólnoty na Powiślu.

"Często myślimy, że tak trudno zostać świętym, i dlatego rezygnujemy ze świętości, uspokajając swe sumienie twierdzeniem: świętość - to nie dla mnie. Ale to błąd! Musimy stać się świętymi, jeśli chcemy dostać się do nieba" - to jedna z nauk św. Urszuli Ledóchowskiej. Cytaty z wypowiedziami świętej można było wylosować, wychodząc z modlitwy. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Po modlitwie był czas na integrację. - Zapraszamy do ogrodu. Czeka tam mała niespodzianka. Sprawdźmy, czy kwitną kasztany - zachęcała s. Maja, koordynatorka „Spotkań ze św. Urszulą”.

Ta niespodzianka to przyjęcie z grillem. - Przyszłam na modlitwę ze św. Urszulą, bo jedziemy ze znajomymi na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony i zaproszono także nas. Niedługo będę zdawała maturę. Modlę się za wstawiennictwem różnych świętych. To spotkanie może zaowocować tym, że moja relacja ze św. Urszula pogłębi się. Chcę poznać jej życie, dochodzenie do świętości, osiągnięcia. Przyjdę za miesiąc - mówi Jagna Michalska, młoda skrzypaczka z Ochoty.

- Św. Urszulę poznałam dziś. Uderzyło mnie, że jest współczesną świętą, rozumie na czym polega życie. Relacja bliskości z Bogiem i bliskości z człowiekiem się u niej przenika. Wychodząc, wylosowałam słowa: „Trzeba patrzeć na ludzi okiem miłości, czyli okiem Boga”. Będę przychodzić na kolejne spotkania - uśmiecha się Maja Fal, młoda wiolonczelistka z Pruszkowa.

- Św. Urszula mówiła, w jaki sposób czerpać światłość i radość życia. Źródło szczęścia widziała w tabernakulum - mówił o. Grzegorz Kalbarczyk SAC. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

„Spotkania ze św. Urszulą” odbywają się od 29 września 2022 r. W każdym miesiącu jest inna intencja główną. Do tej pory modlono się za rodziców i dzieci, studentów, zmarłych, uchodźców, kobiety w ciąży czy za osoby życia konsekrowanego.

Spotkania odbywają się 29. dnia miesiąca, gdyż 29 maja w Rzymie zmarła św. Urszula Ledóchowska.

29 maja to dla urszulanek uroczystość. W tym roku już dzień wcześniej zapraszają do kaplicy o godz. 16 na Mszę św.