Dobry Pasterz stanął na Nadwiślu  

Uroczystość odbyła się w Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna 60. Tydzień Modlitw o Powołania.

Mszy św. odpustowej przewodniczył bp Kamiński. - Kiedy patrzymy na każdego z nas, szczególnie na ludzi dorosłych, to wszyscy zostaliśmy powołani do tego, aby w swoim powołaniu być dobrym pasterzem. Co do tego nie ma wątpliwości. Autorytet, jakim jest Dobry Pasterz, jest współcześnie bardzo potrzebny. Wszyscy ludzie, którzy zostali postawieni, aby innym przewodzić albo pomagać, niech najpierw uzbroją się w doskonałości, które pozwolą im stanąć i być mocnymi poprzez moc ich ducha - mówił biskup warszawsko-praski.

Figura Jezusa ma 2,20 m wysokości i stoi na dwumetrowym cokole. Została wykonana z granitu w pracowni artysty rzeźbiarza Zbigniewa Zycha ze Strzegomia. Do Warszawy przyjechała w całości i za pomocą dźwigu ustawiono ją na cokole. Pod figurą widnieje tablica z napisem: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28)". - Figura stanęła przed budującym się kościołem, tak aby ludzie, wychodząc ze świątyni, niejako wchodzili w otwarte ramiona Dobrego Pasterza. Jezus trzyma w rękach owieczkę i z łagodnością patrzy na nią. Z czułością patrzy też na nas. Chce, byśmy byli dla siebie wzajemnie miłosierni. Stawiając tę figurę, chcemy zsakralizować to miejsce - tłumaczy ks. Marcin Ożóg, proboszcz parafii Dobrego Pasterza na Nadwiślu.

Obecnie teren, na którym stoi figura Jezusa, pełni funkcję parkingu. Materiały prasowe parafii Dobrego Pasterza /Magdalena Pietrykowska

W uroczystości wzięli udział księża posługujący na terenie parafii w ciągu wszystkich lat jej istnienia.

Z racji trwających wyjazdów wypoczynkowych na przełomie kwietnia i maja część aktywności odpustowych w parafii została ustalona na kolejną niedzielę. Już 7 maja od godz. 14 odbędzie się IX Nadwiślański Festyn Rodzinny. Wystąpią Grzegorz Kloc, ks. Bogusław Kowalski, zespoły Co Jest Grane, Exodus15, a na zakończenie dyskotekę na dechach poprowadzi dziennikarz muzyczny Marek Sierocki. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla każdej grupy wiekowej, m.in.: zajęcia taneczne prowadzone przez Egurrola Dance Studio, warsztaty artystyczne i plastyczne, malowanie buziek, konkursy rodzinne, dmuchańce, wspólne czytanie książek, zagrodę z alpakami, watę cukrową, lody, fanterię z nagrodą główną w postaci wycieczki, badania i konsultacje medyczne prowadzone przez NFZ, masaże czy stoiska z rękodziełem lokalnych firm. O godz. 19 zostanie odprawiona Msza św. - Dobry Pasterz czeka na wszystkich. Także na tych, którzy żyją na peryferiach, tak jak tłumaczył papież Franciszek. A nasz festyn jest formą ewangelizacji - tłumaczy ks. Ożóg.

W uroczystości wzięli udział księża, którzy posługiwali w parafii na przestrzeni 15 lat jej istnienia. Materiały prasowe Parafii Dobrego Pasterza / Magdalena Pietrykowska

Poświęcenie figury jest wotum za 15 lat istnienia parafii. Jubileusz rozpoczął się od Pasterki w 2022 r. pod przewodnictwem ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchia. "Kochani parafianie od Dobrego Pasterza, popatrzcie na małego Jezusa i pozwólcie, by rosły w was dobro i miłość, cierpliwość i wiara w drugiego człowieka, przebaczenie i zgoda. Popatrzmy razem na to Dziecko w żłobie i odrzućmy od siebie nienawiść, niezgodę, zazdrość i wszystko, co rujnuje nasze relacje rodzinne. Oto mamy przed sobą Dzieciątko Jezus: rośnijmy razem z Nim!" - mówił wtedy abp Pennacchio.

Parafię Dobrego Pasterza erygował bp Henryk Hoser 25 grudnia 2008 roku.

W kościele w postaci relikwii są obecni święci i błogosławieni: św. Dominik Savio, bł. Jerzy Popiełuszko, bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan Bosko, św. Ojciec Pio, św. Andrzej Bobola, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Zygmunt Szczęsny Feliński, bł. Karolina Kózkówna, bł. Ignacy Kłopotowski, św. Jan Paweł II, bł. Michał Sopoćko, św. Faustyna Kowalska, św. Stanisław Papczyński, bł. Carlo Acutis, bł. Zbigniew Strzałkowski , bł. Michał Tomaszek, bł. kard. Stefan Wyszyński i bł. matka Róża Czacka.