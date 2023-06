W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, patronki Warszawy, święcenia diakonatu przyjęli: Mateusz Baran, Paweł Karol Klefas, Maciej Stanisław Koźba.

Mszy świętej z udzieleniem święceń diakonatu przewodniczył w kościele seminaryjnym metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

- W ubiegłym roku wyświęciliśmy 12 diakonów. W tym - tylko trzech. Dysproporcję widać gołym okiem. Nie chodzi o to, by ubolewać i płakać: trzeba dziękować Bogu za każdego z nich. Dziękować trzeba także rodzicom i proboszczom oraz formatorom seminaryjnym. Życie i obecny czas uczą nas pokory: dziękowania za każde powołanie, modlitwy o nie i jeszcze większego świadectwa. Wiemy, że dobry i miłosierny Bóg nie przestał dawać powołań, ale możne nasz słuch gdzieś się przytępił - zauważył kard. Kazimierz Nycz. - Musicie być jako diakoni i w przyszłości jako kapłani bardzo gorliwi, by za 5, 10 czy 20 lat wziąć na ramiona Kościół warszawski i zastąpić tych 30, którzy jeszcze niedawno byli święceni. Jak bardzo musicie być mocni, by służyć Chrystusowi, jak bardzo się starać, by ich zastąpić! - mówił metropolita warszawski, prosząc, by przyjmujący święcenia diakonatu weszli na drogę synodalności i powierzali odpowiedzialność i zadania, których nie muszą wykonywać, świeckim.

Kandydaci do święceń diakonatu złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi i jego następcom oraz przyrzeczenie zachowania celibatu. Zobowiązali się także do odmawiania liturgii godzin, czyli brewiarza.

Nowo wyświęceni diakoni będą mogli podczas liturgii czytać Ewangelię i głosić homilie, a także przewodniczyć obrzędom chrztu świętego, błogosławić śluby, udzielać Komunii świętej, nosić wiatyk chorym, przewodniczyć pogrzebom oraz spełniać dzieła miłosierdzia.

W czasie celebracji liturgicznych diakoni ubrani są w albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię oraz szatę wierzchnią zwaną dalmatyką.

We wrześniu diakoni zostaną skierowani do parafii archidiecezji warszawskiej na praktyki, gdzie będą zdobywać doświadczenie duszpasterskie. Dla nich diakonat jest etapem w drodze do święceń prezbiteratu.

Przed święceniami prezbiteratu każdy z diakonów obroni pracę magisterską z wybranej dziedziny teologii. Warszawscy seminarzyści dyplomy zdobywają na Akademii Katolickiej w Warszawie.