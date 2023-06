Zielone Świątki na Urzeczu  

Będą w nim uczestniczyły zespoły folklorystyczne działające po obu stronach Wisły na Urzeczu. Drewniane łodzie, repliki tych pływających po Wiśle przez setki lat, zostaną udekorowane zielonymi gałązkami. Łodzi spłynie łącznie kilkanaście i będą one typu szkuty, pychówki, baty, byki i galary.

- Wodny orszak połączy dwa brzegi Wisły. Przepłyniemy z lewej strony na prawą. Zielone Światki są świętem, które łączyło i łączy. Urzecze było zamieszkane przez bardzo religijnych ludzi. Do tej pory przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych odbywa się tradycyjne majowe. Tu były żyzne ziemie zalewowe i mady. Płody rolne spławiano rzeką do Warszawy, gdzie był rynek zbytu. Zapewniało to rolnikom niezłe zyski. Wisła sprawiała ciekawostki przyrodnicze, koryto rzeki się przesuwało, co sprawiało, że ludzie mieli raz parafię w Słomczynie, a raz w Karczewie - mówi Dariusz Falana, dyrektor Ośrodka Kultury Góra Kalwaria.

Urzeczanie to grupa etnograficzna zamieszkująca tereny na południowo-wschodnim Mazowszu "u rzeki". Materiały Prasowe OK Góra Kalwaria

Niespodzianką może okazać się stan wody. Gdy jest on za wysoki lub za niski miejsce cumowania trzeba będzie zmienić.

O 10.30 rozpocznie się Msza św. polowa, o której oprawę zadba zespół Piskorze.

Po Eucharystii na boisku szkolnym w Nadbrzeżu zostanie otwarty piknik zielonoświątkowy. Na scenie wystąpią Małe Piskorze, Sołtysi, Łurzycanki oraz Powsinianie Urzeczeni. Zaprezentują się także uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i zespół Uśmiech Seniora.

W planach jest również degustacja urzyckich dań i warsztaty rękodzielnicze, a dla dzieci zabawy z animatorami i malowanie buziek.