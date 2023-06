Dobre relacje  

Problemy i zmagania młodych są od lat podobne. A my cały czas głosimy tę samą Ewangelię. Dajemy przestrzeń, by nawiązywać głębsze relacje z osobami wyznającymi te same wartości, dojrzeć do życiowych decyzji i w konsekwencji żyć swoim powołaniem, być szczęśliwym. Zachęcamy do pracy nad sobą tak, aby przepracować coś i nie ciągnąć bagażu przez całe życie. Pomagamy odkrywać tożsamość chrześcijańską. Modlimy się wspólnie, ale też spędzamy czas na aktywnościach, które są atrakcyjne dla młodzieży - mówi ks. Mateusz Gawarski, rektor kościoła św. Anny.

W duszpasterstwie działa ok. 20 wspólnot. Najkrótszą, bo tylko 3 miesięczną historią, może pochwalić się Eucharystyczny Ruch Młodych należący do Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy. Najdłużej działają Akademicka Wspólnota Rodzin i Warszawski Chór Międzyuczelniany. Należą do nich studenci z całej Polski.

- Kiedy byłem w liceum, mało poważnie traktowałem wiarę. Na studiach zacząłem rozglądać się za wspólnotą. Nawet nie śmiałem myśleć, że znajdę wspólnotę artystyczną. Wszedłem na stronę internetową św. Anny i z zaskoczeniem odkryłem, że jest tu grupa osób, która zajmuje się sztuką, ale nie odrzuca Boga. Duszpasterstwo wypełniło we mnie lukę, która powstała w liceum. Właściwie cały czas ją zalepia. Teraz czuję się dojrzalszy w wierze. Kiedy dołączyłem do wspólnoty, zrobiłem to dla siebie. Teraz dostrzegam, że bardziej spełniam się, gdy daję siebie innym. Na spotkania przychodzimy zazwyczaj raz w tygodniu. Ostatnio rozmawialiśmy o św. Janie Pawle II. Skończyliśmy cykl nauk o kerygmacie. Rozważamy poezję katolicką. Łączymy spędzanie ze sobą czasu z tematami, które nas angażują. W naszym gronie jest spora grupka muzyków z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. Nie mamy utrwalonej formuły spotkań. Jeśli narasta jakaś potrzeba, to reagujemy na bieżąco. Jako osoby kreatywne spotykamy się i coś wymyślamy. Pomagaliśmy przy instalacji grobu Pańskiego na Wielkanoc i stajenki betlejemskiej na Boże Narodzenie - mówi Krzysztof Mądry, student ASP, który od 2 lat należy do wspólnoty "Pokora".