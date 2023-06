W pierwszą sobotę czerwca Kościołowi warszawsko-praskiemu przybyło pięciu kapłanów. W homilii biskup warszawsko-praski przypomniał o wzorze, jaki dany jest w Jezusie i Maryi każdemu człowiekowi na drodze jego powołania.

- O wypełnienie powołania trzeba codziennie błagać, żebrać u Pana Boga: Panie, daj mądrość, daj siły, bym owocował obficie swoim życiem. Wzór nam zostawił w Jezusie Chrystusie. Pięknie się składa, bo dwa dni temu obchodziliśmy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dzisiaj pierwsza sobota - dzień maryjny, to także szczęśliwe wprowadzenie i przypomnienie, że na tej drodze jest Matka. Tak jak w zaciszu domowym, tak i na tych wielkich drogach życia. A jutro uroczystość Trójcy Przenajświętszej, dzień prymicyjny, idziecie służyć Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, który jest pełnią miłości i pełnią miłosierdzia - mówił ordynariusz warszawsko-praski, wskazując że kapłan ma być przewodnikiem na drodze ku świętości. - Największym dobrem, jakie możemy świadczyć drugiemu człowiekowi, jest to, że pomagamy mu w drodze na wyżyny świętości, w drodze do nieba. Nic więcej nie trzeba dodawać. W kapłaństwie mamy być nauczycielami, objaśniać prawdy wiary i pomagać rozumieć przeżywane wydarzenia. Ten stan działania, stan aktywności dopiero wtedy przyniesie właściwy owoc, jak będzie mocno zanurzony w modlitwie, obcowaniu kapłana z Bogiem, a nie na odwrót - dodał biskup Romuald Kamiński.

Biskup wskazał w homilii także na to, że obrane powołanie nie jest czasowym wyborem, ale decyzją na całe życie.

- Powołanie nie jest na jakiś czas. Na tym polega piękno i wielkość każdego powołania, że trwa do ostatniego oddechu. Tak jest w powołaniu małżeńskim, rodzinnym, tak jest w powołaniu kapłańskim do służby Bożej i tak jest w każdym innym. To wysiłek, który podejmujemy ze względu na zamiary Boże wobec nas. Jezus przedstawia się nam jako ktoś bardzo pokorny. Pokora to jest ogromna siła, która jest w całym dziele apostolskim nie do zastąpienia. Świat współczesny myli definitywnie pokorę ze słabością. Człowiek prawdziwie pokorny jest mocarzem. Chrystus pokazuje się nam jako sługa - wskazał bp Romuald Kamiński.

W uroczystości święceń uczestniczył też pierwszy pasterz diecezji warszawsko-praskiej, bp Kazimierz Romaniuk.

Nowymi kapłanami zostali:

Dk. Marcin Malinowski - 33 lata, pochodzi z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej w Halinowie. Do seminarium wstąpił po studiach na kierunku Technologia Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przed wstąpieniem do seminarium był członkiem liturgicznej służby ołtarza - odpowiednio ministrantem i lektorem. Jego zainteresowania to sport, motoryzacja, dobry film - zwłaszcza komedie, jak również literatura faktu i biografie.

Dk. Michał Kaczmarczyk - 35 lat, pochodzi z parafii Matki Bożej Bolesnej w Radomiu (diecezja radomska). Ukończył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej, jest absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania, informatyki i organizacji pracy. Przed wstąpieniem do seminarium był związany duszpastersko z ruchami pielgrzymkowymi oraz liturgiczną służbą ołtarza. Wieloletni pracownik samorządowy oraz inicjator lokalnych działań społeczno-promocyjnych. Interesuje się żeglarstwem i podróżami, wolny czas poświęca na gitarę, badmintona i dobry film.

Dk. Mateusz Kania - 32 lata, pochodzi z parafii Chrystusa Króla na warszawskim Targówku. Od lat związany ze wspólnotą służby liturgicznej ołtarza. Przed przyjściem do seminarium studiował samorząd terytorialny oraz pracował w instytucjach samorządowych. Jest autorem strony internetowej i specjalistą od rytu ambrozjańskiego (mediolańskiego). Jego konikiem są podróże, architektura, historia oraz grafika komputerowa. Autor m.in. logo diecezji warszawsko-praskiej.

Dk. Paweł Sasin - 26 lat, od 2020 parafianin parafii św. Klemensa w Klembowie. Był członkiem wspólnoty ministrantów, lektorów w poprzedniej parafii (p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie). Do seminarium zgłosił się w trakcie studiów z chemii na Uniwersytecie Warszawskim. Lubi książki, przyrodę, podróżować na rowerze i motocyklu.

Dk. Adrian Woźniak - 26 lat, z parafii św. Wojciecha BM w Wiązownie. Związany ze wspólnotą ministrantów i lektorów. Do seminarium zgłosił się bezpośrednio po maturze (po Technikum Mechatronicznym). Pasjonuje się liturgiką, lubi boks, majsterkowanie, karaoke oraz wędkarstwo.

4 czerwca neoprezbiterzy otrzymali nominacje na swoje pierwsze parafie.

Na mocy decyzji podjętych przez księdza biskupa Romualda Kamińskiego: