Niedzielne uroczystości rozpoczęła pielgrzymka dziękczynna z relikwiami bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej.

W południe kard. Kazimierz Nycz, który tego dnia świętował również 35. rocznicę konsekracji biskupiej, odprawił wraz z przedstawicielami episkopatu Mszę św. Homilię wygłosił biskup gliwicki Sławomir Oder, który w latach 1997-1999 pełnił funkcję postulatora na etapie rzymskim procesu beatyfikacyjnego męczennika z Dachau. Relikwie patrona harcerstwa dołączyły do czczonych w Świątyni Opatrzności Bożej polskich świętych i błogosławionych.

- Rozpoczęliśmy nasze dziękczynienie od poświęcenia pięknej rzeźby, wizerunku Jezusa Zmartwychwstałego. Jest on obrazem tryumfu Boga nad śmiercią, złem i beznadziejnością. Każdy święty jest obrazem żyjącego, zwycięskiego Chrystusa. Jest domem uczynionym ręką samego Boga - podkreślił biskup gliwicki. - Jego zmartwychwstanie zapoczątkowało nową epokę w dziejach ludzkości. Jednając nas z Bogiem, otworzył przed nami drogę braterstwa i pokoju - dodał.

Figurę Chrystusa Zmartwychwstałego poświęcił kard. Kazimierz Nycz. Gliniany prototyp rzeźby powstał w Warszawie, w pracowni przy Krakowskim Przedmieściu. Następnie wykonano jej odlew z żywicy i pokryto polichromią w odcieniu mosiądzu. Ośmiometrową rzeźbę o wadze 2 ton podniesiono dźwigami i zawieszono na wysokości 17 metrów. Została w centralnym miejscu na ścianie prezbiterium umieszczona na tle pionowego złotego pasa, symbolizującego drogę prowadzącą do nieba.

- Dopełnienie tej najważniejszej przestrzeni w świątyni figurą zmartwychwstałego Chrystusa odwołuje się do najgłębszej prawdy naszej wiary - o tym, że Jezus umarł, zmartwychwstał i na zawsze jest wśród nas żywy i obecny, która ukazuje także istotę Bożej Opatrzności - podkreślał kard. Kazimierz Nycz.

XVI Święto Dziękczynienia odbyło się pod hasłem „Dziękujemy za czyniących pokój”, które nawiązuje do toczącej się wojny w Ukrainie. - Niebezpieczeństwo wojny długiej i nie daj Boże, rozszerzającej się na inne regiony, osłabione przez pandemię więzy między ludźmi, skutki zdrowotne i edukacyjne - to wszystko sprawy, z którymi chcemy przyjść do Opatrzności Bożej - zwrócił uwagę kard. Kazimierz Nycz.

- To modlitwa o sprawiedliwy pokój w Ukrainie, ale także między krajami i narodami oraz między nami w ojczyźnie i w naszych sercach. Do tego pokoju i pojednania między ludźmi konieczne jest wzajemne przebaczenie. I o to, abyśmy się do tego kroku zbliżali, także będziemy się modlić. Jako chrześcijanie powinniśmy być zdolni przebaczać, skoro Bóg przebaczył nam nasze grzechy - podkreślił kard. Kazimierz Nycz.

Tegoroczne obchody XVI Święta Dziękczynienia trwały wyjątkowo dwa dni. Sobota 3 czerwca była Dniem Harcerskim, podczas którego zaproszeni do udziału harcerze z różnych nurtów oraz delegacje z 18 krajów zgromadziły się, by dziękować za 20-lecie ustanowienia bł. S. W. Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.