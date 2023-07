Pomnik i modlitwa pielęgniarek

Pomnik jest dziełem Dariusza Denarskiego, artysty plastyka. Statua przedstawia błogosławioną jako małą dziewczynkę. – To dla mnie ważny i wzruszający moment. Postać Hanny Chrzanowskiej jest mi szczególnie bliska – nie tylko dlatego, że jako lokalny patriota bardzo się cieszę ze związków tej postaci z Wiązowną. Jest mi bliska, bo całym swoim życiem udowadniała, że praca dla drugiego człowieka ma sens. Powiem więcej: że praca dla drugiego człowieka może być pięknym sensem życia – mówił Janusz Budny, wójt gminy Wiązowna. – Liczę, że będziemy się spotykać przy okazji spacerów po parku, zabaw w częściach rekreacyjnych czy podczas innych wydarzeń. Hania od dzisiaj będzie zerkać na nas, uśmiechać się i inspirować, tak jak przez całe swoje życie inspirowała ludzi do czynienia dobra – dodał włodarz.

Archiwum parafii w Wiązownej

Druga część obchodów odbyła się w parafii św. Wojciecha. Na zaproszenie Krajowego duszpasterza Służby Zdrowia ks. Arkadiusza Zawistowskiego przyjechali: pielęgniarki, położne, kapelani szpitali, siostry zakonne z domów opieki i hospicjów, wolontariusze z różnych stron Polski. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Romuald Kamiński. W homilii bp ordynariusz zachęcał wszystkich obecnych, aby przywozili, co roku nowe osoby, także swoich podopiecznych, aby czuli się otoczeni opieką tej, która za życia organizowała formację merytoryczną i duchową pielęgniarek a także niosła pomoc chorym. Kaznodzieja prosił zebranych, by nie szczędzili wysiłków, aby być przewodnikiem bez wielkich słów i dyskusji, ale przez przykład życia i posługiwania, tak jak to robiła bł. Hanna Chrzanowska.

Po Eucharystii grupa pielęgniarek opowiedziała o swoich zainteresowaniach pozazawodowych. Z wypowiedzi pań wynikała prawda, że ich największą pasją jest drugi człowiek i chęć służenie mu. W świątyni można było wysłuchać także utworów muzycznych w wykonaniu uczniów Muzycznej Szkoły Podstawowej I stopnia im. Wojciecha Kilara z Warszawy i obejrzeć wystawę fotografii prezentującą błogosławioną pielęgniarkę. Dla uczestników liturgii przygotowano słodki medalion z jej wizerunkiem i cytatem.

Ostatnim punktem była wspólna agapa, podczas której parafianie i goście dzielili się swoimi doświadczeniami służby bliźnim.