Podium jest dla każdego  

Ponad 700 dzieci i młodzieży z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Niemiec wzięło udział w 34. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Turniej zainaugurowała Msza św., której 9 lipca, w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Radosław Orchowicz. Cytując papieża Franciszka, kaznodzieja zwrócił młodym uwagę, że wysiłek przekraczania siebie w dyscyplinie sportowej może być bodźcem do nieustannego doskonalenia siebie. - Dawanie z siebie wszystkiego w sporcie jest także wezwaniem, aby dążyć do świętości - powiedział hierarcha. Zaznaczył, że jak w sporcie, tak i w drodze ku doskonałości chrześcijańskiej potrzebny jest trening, wytrwałość i niezniechęcanie się niepowodzeniami. - Życzę wam zwycięstwa nie tylko w parafiadzie, ale też żebyśmy wszyscy spotkali się w Niebie - powiedział do uczestników sportowych rozgrywek.

Do udziału w tegorocznych rozgrywkach, które w dniach 10-14 lipca odbywają się na terenie Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie, stanęło 46 reprezentacji, z czego 19 z zagranicy. Dzieci i młodzież rywalizują w aż 11 konkurencjach sportowych, biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i programie formacyjnym, który w tym roku nawiązuje do hasła pijarskiego roku duszpasterskiego: „Twój głos”.