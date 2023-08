Jeden bilet na (prawie) wszystko za 49 zł  

Mazobilet to bilet imienny, który będzie można kupić w kasach biletowych i biletomatach, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnych: Koleje Mazowieckie, SkyCash, mPay lub przez internet. Może być kupiony przez jednego pasażera lub grupę liczącą od 2 do 5 osób (jedna z nich musi wpisać swoje dane na bilecie). Bilet jednoosobowy będzie kosztować 49 zł, a grupowy – 99 zł. Oferta będzie obowiązywać w każdy weekend od piątku od godz. 19 do poniedziałku do godz. 8. W weekend 12/13 sierpnia, który można przedłużyć aż do wtorkowego święta 15 sierpnia – oferta będzie obowiązywać aż do 8.00 w środę 16 sierpnia.

Podróżni, którzy kupią Mazobilet, będą mogli jeździć pociągami Kolei Mazowieckich (z wyjątkiem pociągów „Słoneczny” i „Słoneczny BIS”), Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz autobusami KM na trasie stacja Modlin – Lotnisko Modlin, a także środkami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem) w pierwszej i drugiej strefie biletowej.

Niemal równocześnie z wprowadzeniem Mazobiletu stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego i Koleje Mazowieckie podpisały umowę o przedłużeniu funkcjonowania tzw. wspólnego biletu KM-ZTM.

- Zapraszamy mieszkańców Mazowsza do poznawania Warszawy. Transport publiczny w Warszawie jest najbardziej rozwinięty w Polsce. Mazobilet ma też cel dodatkowy: zachęcanie mieszkańców Mazowsza, by dojechali do stolicy transportem publicznym i poruszali się po niej komunikacją również na co dzień. Od 1 sierpnia przedłużyliśmy też co najmniej do 2025 roku Wspólny Bilet, który umożliwia korzystanie z naszego transportu oraz WKD i Kolei Mazowieckich na jednym bilecie – mówiła dyr. ZTM Katarzyna Strzegowska.

Umowa została zawarta do 31 marca 2025 r. Jej wartość to 393,8 mln zł brutto, a środki pochodzić będą z budżetu miasta stołecznego Warszawy.

Oferta Wspólnego Biletu ZTM-KM funkcjonuje w aglomeracji warszawskiej od 2005 roku. Obecnie pasażerowie posiadający bilety ZTM dobowe lub dłuższe (czyli bilety 3-dniowe, weekendowe, 30- lub 90-dniowe) mogą jeździć pociągami Kolei Mazowieckich w określonej strefie bez konieczności kupowania dodatkowego biletu na pociąg.

Strefa obowiązywania wspólnego biletu sięga kilkanaście kilometrów poza Warszawę. Mieszkańcy gmin sąsiadujących ze stolicą mogą dojechać do jednej ze stacji skomunikowanej z WTP i przesiąść się do tramwaju, autobusu lub metra. Dzięki dopłatom gmin, mogą kodować Bilety Metropolitalne w niższej cenie.