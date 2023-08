15 sierpnia w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Żołnierze Chrystusa odnowili swoje ślubowanie. W ich szeregi wstąpiło też ok. 30 nowych osób.

Ślubowanie poprzedziły wspólnie odmówiony Różaniec i Msza św.

W homilii ks. Krzysztof Stąpor MIC wskazał na zalecenie św. Ignacego z Loyoli, jednego z patronów wspólnoty, by często sięgać po Pismo Święte. Mówił też o wartości modlitwy różańcowej, odwołując się do Cudu nad Wisłą w 1920 r. - Układ sił wojskowych był taki, że nie powinniśmy zwyciężyć, a jednak zwyciężyliśmy. Oblicze Polski odmieniło się dzięki Maryi. I teraz też przez Maryję, dzięki modlitwie, moc Boża w nas może się objawić - przekonywał ks. Stąpor.

Po Mszy św. część Żołnierzy Chrystusa, która odbyła rekolekcje „Oddanie 33”, złożyła akt poświęcenia się Maryi.

Znaczenie oficjalnego wstąpienia w szeregi wspólnoty wyjaśnił Paweł Jaworski, jej lider. - Ślubowanie ma pokazać, że oddajemy naszą fizyczną nędzę, a kierujemy się na moc, która pochodzi od Boga. Kapłan nałoży na nas różaniec, co ma symbolizować, że pokładamy nadzieję w sakramentach i modlitwie różańcowej. U nas jest ciągła walka z samym sobą, ze swoimi złymi skłonnościami. Tak jak mówiła św. Faustyna, tak i my, zaczynamy dzień walką i kończymy dzień walką. To jest nasze motto - mówił.

Nowe osoby podchodziły do ołtarza, gdzie kapłan nakładał im na szyję różaniec. Byli pasowani mieczem i oddawali hołd relikwiom św. Andrzeja Boboli. Na zakończenie odpowiadali „Jezus, Maryja. Amen”.

Ślubowanie dla niektórych było poprzedzone odmówieniem aktu oddana się Matce Najświętszej w ramach rekolekcji "Oddanie 33". Agnieszka Kurek-Zajączkowska

- Chcę być wierny Jezusowi. Chcę, by On wspierał mnie w trudnych chwilach życiowych. Bez Jezusa nie widzę sensu życia - mówił po swoim ślubowaniu Marcin Kruszewski z mariańskiej parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła na Stegnach.

W szeregi Żołnierzy Chrystusa w uroczystość Wniebowzięcia NMP wstąpił jako członek honorowy Marian Piłka.

Do Żołnierzy Chrystusa 15 sierpnia przystąpiły też kobiety. - Tę wspólnotę znam już kilka lat. Byłam z nią na pielgrzymce do Częstochowy. Dziś przystąpiłam oficjalnie do Żołnierzy Chrystusa. Zdecydowałam się na codzienną walkę duchową - mówi Paulina, młoda dziewczyna z parafii św. Wacława na Pradze.

Na modlitwie były obecne nie tylko osoby z diecezji warszawskich. - Wiara mnie pociągnęła. Żołnierzem jest mój maż, ale ze względu na pracę, mniej uczestniczy w spotkaniach. Ja jestem bardziej dyspozycyjna. Przyjechałam z Lublina. U nas też działa ta wspólnota, ale jest nas na razie mało - mówi Małgorzata Figurska z parafii Świętego Krzyża w Lublinie.

Po Eucharystii Żołnierze Chrystusa przeszli pod figurę Matki Bożej Passawskiej, by tam publicznie odmówić Różaniec.

Żołnierze Chrystusa kierują się dewizą „Bóg, honor, ojczyzna”. Włączają się też w lokalne inicjatywy modlitewne, np. nabożeństwa różańcowe na Bródnie czy Drogę Krzyżową ulicami miasta.

Spotkali się właśnie 15 sierpnia przed tronem Matki Bożej Łaskawej, gdyż Strażniczka Polski jest im szczególnie bliska. - Jest naszą główną patronką. W setną rocznicę Cudu na Wisłą członkowie naszej wspólnoty w Radzyminie składali Jej pierwsze przysięgi. Na Bródnie, z błogosławieństwem bp. Romualda Kamińskiego, jako inicjatywa oddolna zaczęliśmy peregrynację obrazu Matki Bożej Łaskawej. Teraz odbywa się ona na terenie całej Polski - mówi Paweł Jaworski.