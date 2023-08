Uroczystości rozpoczęły się zapaleniem zniczy w miejscach pamięci związanych z prezydentem w oddziałach Muzeum Niepodległości. Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens wspólnie z zastępcą dyrektora muzeum dr Beatą Michalec i pracownikami zapalili znicze w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Mauzoleum Walki i Męczeństwa oraz Muzeum Więzienia Pawiak.

Otworzyli też w południe wystawę plenerową „Chciałem, by Warszawa była wielka”. Ekspozycja zawiera 18 plansz i prezentuje ważne fakty z biografii Stefana Starzyńskiego oraz jego dorobek jako gospodarza stolicy w latach 1934–1939. Znalazły się na niej archiwalne zdjęcia oraz artefakty pochodzące z różnych źródeł. Skupia się na Stefanie Starzyńskim jako prezydencie Warszawy, ale prezentuje też unikatowe zdjęcia z jego dzieciństwa i okresu szkolnego pochodzące ze zbiorów prywatnych. Wystawa, której kuratorami są dr Michalec i Łukasz Żywek, prezentowana będzie do połowy października.

Towarzyszy jej prezentacja obrazu autorstwa Moniki Piwowarskiej „Portret prezydenta Stefana Starzyńskiego” oraz ekspozycja zdjęć do tej pory nieudostępnianych w ramach tzw. Galerii Jednego Obiektu.

W ramach 130. rocznicy urodzin Stefana Starzyńskiego zostały złożone kwiaty przy pomniku prezydenta na pl. Bankowym. Odbyły się rodzinne warsztaty kreatywne „Pod flaga Warszawy” oraz zaprezentowano film „Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie”.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, który przerodził się w potańcówkę w Pałacu Radziwiłłów. Zespół zaśpiewał piosenki starej Warszawy oraz utwór z płyty "Płyń Wisełko", wydanej na stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

We wrześniu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej planuje poświęcić jedną z cel S. Starzyńskiemu, Mauzoleum Walki i Męczeństwa zaprezentuje portret prezydenta ze zbiorów Muzeum Niepodległości, a na Drzewie Pawiackim przed Muzeum Więzienia Pawiak zawiśnie symboliczna tabliczka upamiętniająca gospodarza stolicy.

W ubiegłym roku Muzeum Niepodległości wydało publikacje „Stefan Starzyński – gospodarz stolicy 1934–1939" autorstwa dr Beaty Michalec pod redakcją dr Tadeusza Skoczka. Monografia jest wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez autorkę na temat Warszawy, Zarządu m.st. Warszawy za czasów prezydenta Starzyńskiego oraz działalności przedwojennych towarzystw przyjaciół dzielnic stolicy, wspólnych losów Starzyńskiego i Lorentza.

Stołeczni radni jednogłośnie ustanowili rok 2023 Rokiem Stefana Starzyńskiego w związku z przypadającą 19 sierpnia 130. rocznicą jego urodzin.