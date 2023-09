To reporterska historia o najsłynniejszej rodzinie w Markowej. Książka uniwersalna. Katolik znajdzie w niej duży ładunek duchowy, a miłośnik historii wiele cennych informacji, w tym także o losach Żydów w Polsce.

Agnieszka Bugała z dziennikarską precyzją przestudiowała tysiące dokumentów, przeprowadziła wiele poruszających rozmów z osobami z otoczenia Ulmów, aby ukazać portret rodziny, która swoje proste życie poświęciła wypełnianiu Bożej woli. Dotarła też do miejsc, które nie są udostępniane dla zwiedzających czy pielgrzymów, bo jest to często własność prywatna. - To jest bardzo osobista książka. O Wiktorii i Józefie Ulmach, ale też o ich dzieciach i rodzinie - tamtej i współczesnej, o Markowej, sąsiadach, gościnności, talentach, biedzie, pieczeniu chleba, fotografii, relacjach z Żydami i o Ewangelii, która nie pozwoliła z nikogo uczynić więźnia strychu - przekonuje autorka publikacji "Ulmowie. Sprawiedliwi i błogosławieni".

Przygotowując się do jej napisania, A. Bugała zapoznała się m.in. z książkami, które znajdowały się w domowej biblioteczne Ulmów. Chodziła od drzwi do drzwi w Markowej, by wysłuchać wspomnień osób starszych pamiętających Ulmów. - Oni wtedy byli małymi dziećmi. Ze świadectw osób dorosłych zawarłam wspomnienia Stanisławy Kuźniar, matki chrzestnej jednego z dzieci Ulmów, która zmarła w kwietniu tego roku, mając 101 lat. Niektóre świadectwa pochodzą z wysłuchań M. Szpytmy - mówi. I jak sama przyznaje napisanie książki zachęciło ją do rewizji własnego małżeństwa i życia rodzinnego. - Żyjemy w szybkim tempie. Nasze aktywności nas pochłaniają. Planujemy. Nie wyobrażamy sobie, by do kogoś wpaść tak po prostu na herbatkę, bez umówienia się. A Ulmowie żyli zwyczajnie. Nie w pędzie. Byli otwarci na życie, na gości. Tą książką chcę zachęcić, byśmy nie tyle pamiętali o ich męczeństwie, co przemedytowali ich codzienność, bycie pełnym nadziei w beznadziejnych czasach, miłość małżeńską, czerpanie z Biblii, myślenie o dzieciach - mówi.

Książka zawiera fotografie, które do tej pory nie były publikowane. - Ocalało ich ponad 1000. Część doskonale znamy. Niektóre są dopiero odkrywane. Ludzie mieli je w albumach, ale nie łączyli ich z rodziną Ulmów. Dopiero ogłoszony proces beatyfikacyjny spowodował, że niektórzy zaczęli szperać i znajdować perełki. Niektóre są w książce - zachęca A. Bugała.

Dla naszych Czytelników mamy 3 egz. książki ufundowane przez wydawnictwo Esprit.

