W pracy pomaga im łaska Boża  

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego.

– W dziele ewangelizacji Kościoła katecheza stanowi jeden z najważniejszych wymiarów. Trudno byłoby sobie to dzieło wyobrazić z wyłączeniem pracy katechetów w szkole i katechistów w parafii. Zwłaszcza w ostatnich 30 latach bardzo widoczna jest synodalność Kościoła, która ważna jest m.in. właśnie z uwagi na ewangelizację – mówił kard. Nycz.

Podkreślił, jak istotne jest, by zachować spokój wokół katechezy zarówno w Polsce jak i w Europie, gdzie temat katechezy podejmowany jest chętnie i często jednostronnie.

– Zachować spokój. Nie patrzeć tylko przez pryzmat socjologiczny i statystyczny; przez dane, które nam podają media. Musimy mieć świadomość tego, że w katechezie naprawdę liczy się każdy pojedynczy człowiek, którego przyprowadzimy do Jezusa. Jezus nie zrażał się tym, że tłumy odchodzą. Robił swoje, a raczej to, do czego posłał Go Ojciec. My też róbmy swoje. To, co robimy, to nie tylko ludzkie dzieło. Stoi za tym łaska Boga – przekonywał.

Kard. Nycz mówił m.in. o znaczeniu katechezy w rodzinie. - Również dziś bywa ona dla młodych, przeżywających nieraz swoje wątpliwości i trudności, swoistą kotwicą, dzięki której są w stanie trwać przy Bogu i powracać do Niego. Katecheza rodzinna powinna być tą pierwszą i niegdyś taką była. Kiedyś w parafii nie działo się dużo więcej niż dziś. Kluczem do wychowania był dom rodzinny i katecheza rodzinna – przypomniał kard. Nycz.

W tym kontekście mówił m.in. o posłudze katechistów. Jak podkreślił, posługa katechisty w parafii i katechety w szkole może, a nawet powinna być podejmowana przez te same osoby, choć są to posługi różne i wymagają też nieco innego przygotowania i formacji.

Obecny na odprawie katechetycznej rektor Akademii Katolickiej w Warszawie ks. prof. Krzysztof Pawlina przedstawił tegoroczną bogatą ofertę uczelni, z której skorzystać mogą m.in. katecheci. Mówił m.in. o tym, że od dwóch lat akademia organizuje tzw. „szkołę bycia katechetą”. W ramach programu przewidziano m.in. zajęcia na temat pracy z uczniami z dysfunkcją, zajęcia nt. Biblii, kultury oraz o tym, jak rozmawiać dziś z młodzieżą.