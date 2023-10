Z tej okazji Muzeum Niepodległości Muzeum Niepodległości zaprasza w środę 20 września o godz. 19 na „Wieczór ze Starzyńskim”.

Będzie to spotkanie autorskie dr Beaty Michalec, autorki publikacji „Stefan Starzyński – gospodarz stolicy w latach 1934-1939” przedstawiające prezydenta jako wielkiego reformatora zmieniającego oblicze przedwojennej Warszawy, który otoczył się wybitnymi fachowcami i doprowadził do opracowania 4-letniego planu rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy na lata 1938–1942. - Rzucił hasło: „Warszawa frontem do Wisły”, organizował i wspierał konkurs „Warszawa w kwiatach”. Za czasów Starzyńskiego miała miejsce budowa ponad 100 tys. mieszkań z infrastrukturą, budowa 30 gmachów szkolnych i modernizacja 7 szpitali – zachęca dr Beata Michalec.

Monografia jest wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez autorkę na temat Warszawy, Zarządu m.st. Warszawy za czasów prezydenta Starzyńskiego oraz działalności przedwojennych towarzystw przyjaciół dzielnic stolicy, wspólnych losów Starzyńskiego i Lorentza.

Spotkanie odbędzie się w budynku muzeum przy al. Solidarności 62. Wstęp wolny.

Dla Czytelników "Gościa Warszawskiego" mamy 1 egzemplarz książki „Stefan Starzyński – gospodarz stolicy 1934–1939”, ufundowany przez Muzeum Niepodległości z autografem autorki. Otrzyma je nadawca 1. e-maila z hasłem: Wieczór ze Starzyńskim, wysłanego do nas na adres: warszawa@gosc.pl. W mailu prosimy o podanie danych adresowych, niezbędnych do wysyłki książki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu "Wygraj książkę w Gościu Niedzielnym" dostępnego na stronie www.igomedia.pl/Regulaminy.

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom, realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu, jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail:sekretariat@igomedia.pl.