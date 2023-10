Gwiazda na płaszczu Matki Bożej na Bródnie  

Powstała ona we współpracy ze stowarzyszeniem „Comunità Regina della Pace”, które realizuje program „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” polegający na utworzeniu na świecie dwunastu ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na całym świecie.

Ponieważ jest wiele wspólnot parafialnych, w których są osoby pragnące adorować Chrystusa Eucharystycznego, stowarzyszenie tworzy w licznych kościołach kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie trwa modlitwa w intencji pokoju. Dzieło to przyjęło nazwę: „Gwiazdy na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju”. Do tej pory powstało kilkadziesiąt takich miejsc. 21 września jedna z gwiazd rozbłysła na Bródnie przy ul. Kondratowicza 2.

- Gwiazdy na płaszczu Matki Bożej to satelity, które przyjmują modlitwy o pokój. Od dziś i my jesteśmy włączeni do wspólnoty modlących się o pokój, także w rodzinach. Niech to miejsce scala wszystkich w jednej wierze. Niech ta kaplica pobudza wiarę w naszych rodzinach. – życzył ks. Marek Twarowski, proboszcz parafii św. Włodzimierza.

Parafia zaprasza do adoracji w intencji pokoju w rodzinach. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Monstrancję z bursztynową otoczką zaprojektował i wykonał Mariusz Drapikowski z Gdańska.

W kaplicy adoracji jest obraz św. o. Pio i św. s. Faustyny Kowalskiej oraz figura św. Michała Archanioła. Monstrancja przedstawia Świętą Rodzinę. Hostię z Panem Jezusem trzyma Maryja i św. Józef. Całość jest otoczona kwiatami.

Kaplicę poświęcił bp Romuald Kamiński. - Chciałbym od serca podziękować, że przygotowaliście tu takie niezwykłe miejsce, gdzie w spokoju możemy wpatrywać się w naszego Zbawiciela. Mamy możliwość patrzenia, odpoczynku i wyciszenia się w obecności naszego Boga. Przychodząc tu, przychodzimy do Kogoś, kto nas miłuje, i my Go miłujemy - mówił w homilii.

88 osób złożyło na potrzeby kaplicy „Listy do Pana Boga”. Zostały one na stałe zawarte w monstrancji.

W kaplicy można modlić się w godz. 8 -18 od poniedziałku do soboty, a w niedzielę od 13.30 do godz. 17.