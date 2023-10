Św. Hieronim już u siebie  

W liturgiczne wspomnienie św. Hieronima do parafii w Starej Miłośniej wprowadzono jego relikwie. Uroczystości przewodniczył bp Romuald Kamiński.

Starania o sprowadzenie doczesnych szczątków patrona parafii zostały podjęte z okazji rocznicy 1600 lat od śmierci św. Hieronima. - Kiedy umarł, jego szczątki sprowadzono do Rzymu, do bazyliki Santa Maria Maggiore, czyli jednej z wielkich bazylik rzymskich. Tam poczyniliśmy pierwsze kroki. Wybuch pandemii spowolnił działania. Kiedy próbowaliśmy po raz drugi, okazało się, że nie trzeba jechać do Rzymu, bo są relikwie w Warszawie, u sióstr wizytek - mówi ks. Dariusz Marczak, proboszcz parafii św. Hieronima.

Relikwie św. Hieronima przekazał parafii Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli siostry wizytki. ks. Mariusz Wedziuk /parafia św. Hieronima

Wprowadzone relikwie są pierwszego stopnia i składają się na nie fragmenty kości świętego. Zostały umiejscowione w ołtarzu bocznym kościoła. - Tu jest obraz patrona parafii. Relikwie będą przechowywane w specjalnej, wyeksponowanej, podświetlanej kapsule. Będą widoczne. Ufamy, że od teraz św. Hieronim będzie odbierał jeszcze większą cześć w naszym kościele. Zapraszamy w każdą środę na Mszę św. o godz. 18 z modlitwą do św. Hieronima, a jest on patronem rozumienia słowa Bożego - mówi proboszcz.

Uroczystego wprowadzenia relikiw dokonał bp Romuald Kaminski. - Święty Hieronim jest tym, który nam przybliża znajomość Słowa Bożego. Dokonał przekładu z różnych języków starożytnych, tekstów Pisma Świętego na łacinę pospolitą, wszystkim znaną, zrozumiałą, po to, by czytając, tekst nie był przeszkodą, ale pomocą, by każdy wedle swoich możliwości poznawczych, mógł się ze słowem Bożym zapoznać - mówił w homilii.

W swoim słowie biskup Kamiński nawiązał też do początków powstania parafii i wyboru jej patrona. - Rzeczą wiadomą jest, pewnie dla wielu, że wielkim pragnieniem pierwszego biskupa naszej diecezji, biskupa Kazimierza Romaniuka, było, by choć jedna parafia w diecezji nosiła tytuł św. Hieronima. Sam biskup Kazimierz swoją pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim poświecił właśnie Hieronimowi. Stąd takie pragnienie, które tu w Starej Miłośnie się ziściło - przypomniał.

Uroczystość odpustowa była w parafii okazją do uhonorowania osób, które świadczą dobro na rzecz wspólnoty. Po raz czwarty zostały wręczone nagrody Gloria Hieronymum. Otrzymały je Barbara Winiarczyk, Hanna Błaszczak i Teodozja Świetlikowska z Żywego Różańca, pierwszej wspólnoty działającej w parafii.

Rozstrzygnięto też konkurs rodzinny z nagrodami. Jedną z nich jest możliwość przygotowania pytań w rywalizacji w kolejnym roku.

Początki wspólnoty w obecnej parafii św. Hieronima sięgają 2002 r., kiedy budowę i tworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego zainicjował ks. Jerzy Banak, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie, a bp Kazimierz Romaniuk poświęcił kaplice i erygował parafię. Prace budowlane rozpoczęły się w 2005 r., a kamień węgielny wmurowano w 2007 roku. Świątynię poświęcił w 2014 r. bp Marek Solarczyk, jej konsekracja odbyła się w 2018 roku.

W parafii św. Hieronima prócz relikwii patrona są jeszcze szczątki bł. Carla Acutisa, bł. Karoliny Kózkówny, św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wyszyńskiego. W planach jest sprowadzenie relikwii rodziny Ulmów.