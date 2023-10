Dom Pro Seniore Caritas Archidiecezji Warszawskiej ufundowali państwo Aleksandra i Mieczysław Białkiewiczowie, Polacy o wrażliwych sercach, patrioci, żołnierze Armii Krajowej, bohaterowie II Wojny Światowej i działacze polonijni w Wielkiej Brytanii.

Ppłk Mieczysław Białkiewicz urodził się w 1919 w Zagnańsku. Razem z żoną, Aleksandrą Białkiewicz z domu Ojak, szyfrantką sztabu, przeszedł cały szlak bojowy żołnierza polskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej, walkach w Afryce (w tym bitwie o Tobruk) oraz - jako dowódca plutonu czołgów w 4. Pułku Pancernym „Skorpion” - w kampanii włoskiej, od Monte Casino przez Loreto i Anconę do Bolonii. Za wybitne męstwo podczas walk o Monte Casino został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po demobilizacji, która zastała go w Londynie, w 1950 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych (Central School of Arts and Crafts) i założył znaną fabrykę jubilerską „Sphinx Jewels”, którą prowadził przez czterdzieści lat. Jako ceniony złotnik został przyjęty do prestiżowego cechu złotników w Londynie. Mieczysław Białkiewicz był nie tylko twórczym działaczem polonijnym w Wielkiej Brytanii, ale też założycielem Polskiego Klubu Motorowego w Londynie oraz kilkuletnim Prezesem Polskiego Klubu Szybowcowego, czterokrotnym mistrzem Anglii w lotnictwie sportowym. W 1984 r. jako jedyny Polak otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Londynu, a Książę Edynburgu Filip mianował go sędzią lotniczym przy pałacu Buckingham.

Dom Pro Seniore Caritas Archidiecezji Warszawskiej powstał na działce o powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w Otwocku. Oferuje miejsce dla 40 seniorów w 30 klimatyzowanych pokojach, także dwuosobowych.

- Mamy już dziesięcioro mieszkańców. Nasz dom zaczął już tętnić życiem - cieszy się ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej.