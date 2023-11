Jak wygląda Bóg?  

Opowiada on o obrazach z wizerunkiem twarzy Chrystusa, które powstały bez ingerencji człowieka, czyli o Całunie Turyńskim i Chuście z Manoppello, a także o dziele namalowanym ludzką ręką pod dyktando samego Jezusa, czyli o wileńskim obrazie Jezusa Miłosiernego, który wykazuje zaskakujące do nich podobieństwo.

- Film przedstawia temat, którzy rzadko jest poruszany w kinie. Mówi o tym, kim jest Jezus, a symbolem tego jest Jego oblicze. Człowiek pojawił się na ziemi z woli Boga i dlatego człowiek nieustannie szuka Boga. Szukając Boga, szukamy Jego oblicza. Na różne sposoby ujmuje to reżyser. W filmie wypowiadają się ludzie, którzy z bliska zajmują się dziełami z wizerunkiem Chrystusa. Ale mówią nie tylko badacze czy historycy. Wypowiadają się ludzie, którzy oblicze Boga znaleźli w drugim człowieku, często chorym, zagubionym, z trudnościami - tłumaczy ks. dr Marek Kotyński CSsR, teolog i filmoznawca.

W filmie widzimy kilka osób, które dla oblicza Jezusa odmieniają swoje życie, dokonują wielkich dzieł i z pokorą służą drugiemu człowiekowi. Są nimi m.in. s. Michaela Rak czy Muniek Staszczyk. - Zastanawiam się zawsze jaki obraz Chrystusa jest we mnie samym - mówi muzyk.

Inspiracją do produkcji był Psalm 27.

- Początkowy myśleliśmy, że powstanie krótki obraz poświęcony wizerunkowi z Manoppello, ale realizowanie filmu o Boskim obliczu zaowocowało odkryciem niezwykłych, często prawie nieznanych historii i dlatego powstał pełnometrażowy film dokumentalny. Wraz z niewielką ekipą filmową przemierzyliśmy kilka krajów, aby poszukiwać śladów Bożego oblicza na ziemi - wyjaśnia reż. Jarosław Rędziak.

Zdjęcia do filmu nagrywano w najważniejszych dla katolików miejscach, takich jak: grób Pański w Jerozolimie czy bazylika św. Piotra w Watykanie. Materiał kręcono również w Rzymie, Manoppello czy San Giovanni Rotondo.

Film przywołuje także postacie ludzi Kościoła, którzy wyjątkowo czcili oblicze Jezusa. Odkrywa wielowymiarową duchowość mistyków, którzy budowali ją na szczególnej czci Boskiego oblicza, oraz świętych, którzy widzieli ogromną wartość w kontemplowaniu twarzy Zbawiciela: Są nimi: św. Gertruda Wielka, bł. Honorat Koźmiński, św. o. Pio, św. Jan Paweł II oraz św. Tereska z Lisieux.

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne wejściówki na seans 12 listopada ufundowane przez Katolicki Centrum Kultury Dobre Miejsce. Otrzyma je nadawca 5., 10. i 15., e-maila z hasłem: Oblicze Jezusa, wysłanego do nas na adres: warszawa@gosc.pl. W mailu prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu "Wygraj książkę w Gościu Niedzielnym" dostępnego na stronie www.igomedia.pl/Regulaminy.

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom, realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu, jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.