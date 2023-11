Malaga w Warszawie  

Dzieła zostały wypożyczone z kolekcji Muzeum - Domu Narodzin Picassa w Maladze. Całość dzieli się na cztery sekcje. Pierwsza przybliża refleksję Picassa na temat piękna. Druga koncentruje się wokół jego fascynacji postaciami mitologicznymi, zwłaszcza figurami faunów i centaurów. W sekcji trzeciej można obejrzeć szeroki wybór prac wykonanych w technice ceramiki, będących niezwykłym świadectwem innowacyjności i pasji Picassa. Ostatnia część jest poświęcona polonikom pochodzącym w znacznej mierze z unikatowej kolekcji dzieł Picassa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, z których wiele grafik i ceramik zostało podarowanych placówce przez samego artystę. W 1948 r. Picasso przyjechał do Polski, wziął udział w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu, a także odwiedził Warszawę. Wybrane na wystawę prace pozwalają przyjrzeć się ewolucji artystycznej malarza.

- Świetna wystawa dzieł z naszego muzeum zestawiona z pracami przywiezionymi z Hiszpanii tworzy opowieść kompletną. Mamy tu do czynienia z twórczością graficzną i rysunkami, które pokazują dojrzewanie artysty. Opowiadają o jego patrzeniu na piękno. Mówią, że on naprawdę był geniuszem. Dla przykładu: w „Dziewczynie w góralskim kożuszku” mamy pięć wyjściowych matryc kolorowych, które on przerabiał, tworząc kolejne odbitki na czarno. Patrząc na efekt zamierzony przez artystę, uświadamiamy sobie z jaką lekkością on korzystał z materii - zachęca dr hab. Łukasz Gaweł, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

Warszawska kolekcja ceramiki Picassa, którą można podziwiać na ekspozycji, zawiera wyłącznie unikaty, czyli niepowtarzalne naczynia wykonywane w jednym egzemplarzu. Dopiero kiedy artysta poczuł się na polu garncarstwa pewniej, zaczął tworzyć obiekty w seriach.

Wystawa jest czynna do 14 stycznia. Towarzyszą jej liczne spotkania edukacyjne, m.in.: wykłady czwartkowe, warsztaty ceramiczne i litograficzne, oprowadzania sobotnie i niedzielne, rowerowe zwiedzanie Warszawy śladami P. Picassa, otwarte zajęcia dla dzieci, oprowadzanie w języku migowym i lekcje muzealne.

- Tymi wydarzeniami staramy się dawać odpowiedzi, ale też inspirować do stawiania pytań. Mimo, że Picasso jest doskonale znany, to nadal ma wiele tajemnic. Jego prace kojarzą się nam się z dziełami zrobionymi szybko, pobieżnie i z wielką energią. Oglądając wystawę, uświadomimy sobie, jak bardzo ta twórczość jest przemyślana oraz, że jego gest spontaniczny wynika z solidnej wiedzy i wielkiego artystycznego doświadczenia. Bycie Picassem nie jest takie proste jak pozornie mogłoby się nam wydawać - mówi Paweł Bień, adiunkt w muzeum.

