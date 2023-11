25 października biskup Romuald Kamiński poświęcił Centrum Wsparcia "Za życiem" w Mińsku Mazowieckim. Ośrodek przy ul. Granicznej 18 prowadzony jest przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dwupiętrowy obiekt ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Na parterze budynku mieści się Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i samotnych, oferując miejsce odpoczynku oraz wsparcia. Seniorzy podczas pobytu w domu otrzymują wyżywienie, a także uczestniczą w zajęciach muzycznych, kulinarnych, plastycznych, rehabilitacji.

Jadłodajnia dla ubogich nie tylko zaspakaja głód, lecz także tworzy atmosferę przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Potrzebujący otrzymują dwudaniowy, ciepły posiłek. Piętro budynku zajmuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w którym wsparcie dostają osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej będzie prowadzić też Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz Dom Samotnej Matki w związku ze zwiększającą się liczbą osób potrzebujących bezpiecznego schronienia. Dom przeznaczony będzie dla 30 osób. Rodziny nie ponoszą żadnej odpłatności za pobyt w ośrodku i w zależności od decyzji podjętej przez odpowiednie organy mogą przebywać w nim od 3 miesięcy do 1,5 roku. Mieszkańcy ośrodka mają zapewnioną pomoc psychologiczną, prawną socjalną i bytową. Budynek w pełni przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Biskup Kamiński podczas uroczystości poświęcenia budynku podkreślał, że inicjatywy, takie jak działanie Centrum Wsparcia w Mińsku Mazowieckim, są żywym przykładem realizacji Ewangelii.

- Wszyscy ludzie, z różnych środowisk i w różnych sytuacjach życiowych byli przez Pana Jezusa przygarnięci. Jezus precyzyjnie zbudował tę katechezę: pokazał nam bezradnych Piotra i Zacheusza i pogubioną Marię Magdalenę. Wszyscy oni byli przy Panu Jezusie, mieli do Niego dostęp, a potem razem pisali swoim życiem, swoją wiarą, swoim zaangażowaniem wielkie dzieła Boże. I za to szczególnie dzisiaj opatrzności Bożej i każdemu z was trzeba podziękować. Tak się buduje wielkie rzeczy. To dobro jest zaraźliwe: ono przekracza granice, nawet takie, o których nie wszyscy tutaj wiedzą - mówił ordynariusz warszawsko-praski.

Za wspólne działania na rzecz powstania ośrodka dziękował ks. Kamil Chojnacki, dyrektor diecezjalnej Caritas.

- Dzisiaj otwieramy Centrum Pomocy i cieszymy się, bo mamy świadomość, że pomaganie osobom potrzebującym jest czymś, co jednoczy nas wszystkich. To misja, która odwołuje się z jednej strony do wartości nadprzyrodzonych i religijnych, a z drugiej strony świadczy po prostu o zwykłym człowieczeństwie - mówił.

W otwarciu placówki wzięli udział także m.in. wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Teresa Wargocka, poseł na Sejm RP.

- Dzięki zmianom w naszym państwie zaczęto zauważać coraz większe potrzeby osób z niepełnosprawnościami, starszych, bezdomnych czy społecznie wykluczonych. Szczególnie widoczne jest to na wsiach i w mniejszych miejscowościach. Ważną rolę w kierunku poprawy ich sytuacji życiowej, w naszym województwie, pełni właśnie Caritas. Bardzo dziękuję za wszystkie prowadzone przez państwa działania, aby osoby potrzebujące mogły zjeść ciepły posiłek, mieć gdzie przenocować czy spotkać się ze sobą. Prowadzone przez państwa inicjatywy są bezcennym wsparciem dla powiatu mińskiego i osób, które potrzebują szczególnej pomocy - mówił Sylwester Dąbrowski.

W 1994 roku budynek mieszkalny przy ulicy Granicznej 18 w Mińsku Mazowieckim został ofiarowany przez Zofię Kalinowską na rzecz osób potrzebujących. Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki rozpoczęły działalność Dom Dziennego Pobytu, Jadłodajnia dla Ubogich oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Trudne warunki lokalowe uniemożliwiały realizacje działań na rzecz seniorów, bezdomnych i osób w kryzysie. Budynek przestał spełniać standardy obowiązujące w tego rodzaju placówkach. W 2020 r. powstał projekt nowoczesnego i funkcjonalnego budynku. W marcu 2021 r. rozpoczęto pierwszy etap budowy placówki pod nazwą „Centrum Wsparcia za Życiem”. Jesienią tego samego roku rozpoczęto roboty ziemne. W 2022 r. rozpoczęto drugi etap budowy, czyli prace wykończeniowe i montażowe w budynku. Budowa dofinansowana została kwotą 6,4 mln zł ze środków Budżetu Państwa z Rezerwy Ogólnej Prezesa Rady Ministrów.