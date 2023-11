Modlitwa na pl. Grzybowskim: Wierzymy w prawdziwy pokój  

Na modlitewne spotkanie zapraszały Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów: "Spotkamy się na placu Grzybowskim, żeby razem, każdy w swojej tradycji, wołać do jedynego Boga o pokój: słowami modlitwy apelować do wszystkich o uznanie prawa każdej społeczności do istnienia w bezpiecznych granicach, do życia w świecie, w którym nie ma ucisku ani wojen".

W piątek, ogłoszony przez papieża Franciszka dniem postu, pokuty i modlitwy w intencji pokoju na świecie, przed kościołem Wszystkich Świętych zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Wśród nich był m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

- Prawdziwy pokój jest możliwy. Tak stanowi tradycja judaistyczna i chrześcijańska, i muzułmańska - powiedział na początku Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Spotkanie poprowadziła Marta Titaniec.

Na skrzypcach zagrał Marcin Dawid Krol z gminy wyznaniowej żydowskiej z Lublina. Śpiew poprowadził Chór Centrum Myśli Jana Pawła II: "O pokój, Panie nasz, błagamy Cię. Nie pozwól, by Twój głos zaginął w nas. Spraw, niech już nigdy ściśnięta pięść nad naszą ziemią nie wzniesie się".

Następnie Psalm 130 po hebrajsku wyrecytował naczelny rabin Polski Michael Schudrich, a po polsku - Ewa Jóźwiak z Kościoła ewangelicko-reformowanego. Modlitwę w imieniu kard. Grzegorza Rysia, przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP odmówił ks. Hieronim Wróblewski.

Modlitwę muzułmańską poprowadzili Kuaibe Sonmez oraz Mustafa Aydogdu z Instytutu Dialogu Dunaj: "O Allahu, Najłaskawszy i Pełen Miłosierdzia, jesteśmy świadkami bólu i cierpienia. Życia zostały utracone, rodziny rozdzielone, a dzieci pozostawione w rozpaczy: modlimy się, aby pokój zstąpił na to nękane miejsce, aby jedność zastąpiła podziały, a miłość zwyciężyła nienawiść. Daj siłę tym, którzy stracili swoich bliskich, a cierpliwość tym, którzy znoszą trudy konfliktów. O Allahu, potępiamy wszelkie akty przemocy i terroryzmu, i prosimy o Twoje przewodnictwo: prowadź nas drogą pokoju. Pomóż nam rozpoznawać człowieczeństwo w sobie nawzajem i działać dla świata, w którym sprawiedliwość i współczucie zwyciężą. Wzywamy społeczność międzynarodową do zjednoczenia, aby deeskalowała napięcia i szukała trwałych pokojowych rozwiązań. Pomóż przywódcom narodów działać z mądrością i empatią oraz stawiać dobrobyt wszystkich ludzi w regionie na pierwszym miejscu. O Allahu, wysłuchaj naszych modlitw o pokój i jedność, nie tylko w Izraelu i Palestynie, ale we wszystkich zakątkach świata. Niech Twoje Miłosierdzie nas wszystkich zjednoczy w dążeniu do bycia narzędziami pokoju i harmonii".

Ks. Artur Oleksiejuk zaśpiewał modlitwę o pokój z tradycji prawosławnej, a o. Lech Dorobczyński OFM - odmówił modlitwę franciszkańską: "O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje rozłam; prawdę tam, gdzie panuje błąd; wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając - otrzymujemy, wybaczając - zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.