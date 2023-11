Carlo Acutis dla młodych  

We wspomnienie Carla Acutisa 12 października książka schodziła z drukarskich maszyn. Dyrektor biura prasowego diecezji warszawsko-praskiej Karolina Błażejczyk marzyła od dawna, by opowiedzieć historię młodego błogosławionego Włocha z perspektywy jego niezwykłej relacji z Jezusem. - Chciałam, aby jego życie mogło motywować także innych: dzieci, młodzież, ale i dorosłych, by na swoje życiowe drogi zapraszali Boga - mówi.

Potrzebę jej serca, wielokrotnie przemodloną i pobłogosławioną przez duchowego kierownika, udało się właśnie zrealizować. Ilustrowana opowieść o zwyczajnym chłopcu w jeansach i adidasach, który został świętym po zaledwie 15 latach ziemskiego życia, posiada imprimatur diecezji warszawsko-praskiej. Ma formę notatnika z miejscami zachęcającymi czytelnika do zapisania różnych informacji, na przykład daty własnego chrztu czy Pierwszej Komunii. Oprócz historii życia chłopca odpowiada na ważne pytania, choćby o czyściec czy sakramenty. O wszystkim opowiada sam Carlo. Karolina Błażejczyk zrobiła resztę: ilustracje, projekt okładki, treść, a nawet skład publikacji.

- Od zawsze bliskie mi było rysowanie i malowanie. Postanowiłam iść krok dalej i rozwijać swoje umiejętności także w kierunku grafiki. Praca, tak jak i inne zajęcia, powinna być źródłem radości i satysfakcji z tego, co się robi. Moim marzeniem było zawsze robić coś, co będzie służyć innym, na chwałę Boga i pożytek ludziom - podkreśla. - Od zawsze widziałam świat kolorami. Emocje, uczucia, świat najłatwiej opisać było mi za pomocą barw. Niektórzy mówią, że patrzą na życie przez różowe okulary, ale moje zdecydowanie mają żółte szkła. Gdy myślę o moim głównym celu życiowej drogi, świętości, myślę o bardzo żółtym sercu, pełnym Bożego pokoju i miłości - mówi o sobie.

Karolina Błażejczyk pracowała w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży, gdzie realizowała m.in. projekty graficzne. Od lat należy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i aktywnie włącza się w życie parafii św. Hieronima w Starej Miłośnie. Pasjonuje się fotografią. Baner, plakat, grafika na stronę internetową parafii? Oprawa ślubu i wesela? Dla niej to żaden problem. - Świat obrazu to dzisiaj bardzo szeroka przestrzeń. Chciałabym, żeby także instytucje kościelne w profesjonalny sposób mogły w ten sposób docierać do szerszego grona odbiorców. Zarówno w sieci, jak i w przestrzeni miejskiej - podkreśla.

Książkę będzie można kupić online w sklepie z materiałami ewangelizacyjnymi lub pisząc na adres: biuroprasowe@diecezja.waw.pl.

