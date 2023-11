Kto się tak wydziera?  

Ferajna z Hoovera to kilku znajomych, którzy 10 lat temu połączyli swoje muzyczne talenty, by oddać hołd warszawskim powstańcom, śpiewając na stołecznych ulicach.

- Ubrani jak w 1944 r. wyszliśmy spontanicznie na Starówkę, żeby upamiętnić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Znaliśmy te utwory ze szkoły czy harcerstwa. Po kilku godzinach zdzierania strun głosowych i szarpania tych instrumentalnych już wiemy – warszawska ulica na nas czekała. Dziewczęta szaleją na punkcie spojrzeń i buziaków, a bardziej wiekowa, doświadczona życiem publiczność docenia możliwość sentymentalnego przeżywania wspólnoty historii i języka. Zostaliśmy Ferajną z Hoovera – opisują siebie.

Ciepły odbiór publiczności sprawił, że grają do dziś, przybliżając słuchaczom piosenki powstańcze, okupacyjne, a także utwory patriotyczne czy legionowe. Okrzyknęli się Ferajną z Hoovera, gdyż to właśnie w tym miejscu przy Krakowskim Przedmieściu można spotkać ich w najważniejsze rocznice.

Grają z pasji do muzyki i umiłowania Polski. Jeżdżą też po naszym kraju i do Polonii na lekcje, by popularyzować kulturę polską. W szkołach śpiewają piosenki i opowiadają o historii Polski. - Jedni śpiewają z nami „Ułani, ułani”, ale byliśmy i w takich szkołach, gdzie dzieci nie wiedziały, kim są ułani. Widzieliśmy, że nauczyciele wykonują ciężka robotę, by utrzymać polskość poza granicami naszego kraju – mówili na koncercie 11 listopada.

Z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nakładem wydawnictwa Poczekalnia wydali płytę i śpiewnik. Premiera odbyła się w ramach Festiwalu Niepodległa w al. Ujazdowskich 11 listopada. Spotkanie skończyło się wspólnym śpiewaniem hymnu o godz. 12.

- Wciąż nam mało. Bogatsi o miłości naszego życia, dziewiętnaścioro dzieci, brody i więcej życiowego doświadczenia, wciąż niesiemy narodowi oświaty kaganek – i dalej się dobrze bawimy. Efekt pracy ostatnich lat, udokumentowaliśmy na tym sympatycznym krążku. Niech pozwoli się czasem uśmiechnąć, a innym razem zamyślić i poprzeżywać. Miłego słuchania! - życzyli muzycy.

Same nagrania utworów obyły się w ubiegłym roku. Płyta zawiera teksty piosenek, zapis nutowy, anegdoty związane z danym wykonaniem oraz informację kto i w jakich okolicznościach je napisał. Całość ozdobiona jest ilustracjami Anny Ostrowskiej.

Śpiewnik zawiera dwadzieścia piosenek z różnych okresów historii Polski. Wśród nich m. in.: „Legiony”, „Rozszumiały się wierzby płaczące” czy „Posłuchajcie ludzie” czy „Marsz Mokotowa”.

