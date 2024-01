Nie narzekaj!  

Czy można skutecznie bronić się przed tą współczesną chorobą? Jak zrozumieć fenomen i znaczenie kompulsywnego narzekania oraz zdobyć efektywne narzędzia służące do wyrwania się z kręgu frustracji i poczucia niemocy? Podpowie o. dr Piotr Kwiatek OFMCap.

Organizatorzy kolejnego wykładu w ramach "Duchowości dla Warszawy" przekonują, że narzekanie, choć wydaje się mało znaczące, jest podstępnym i ukrytym wrogiem, potrafi uprzykrzyć życie, podcina skrzydła nawet najbardziej fantastycznym pomysłom, osłabia nie tylko jakość naszych relacji rodzinnych i zawodowych, ale ewidentnie szkodzi zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i duchowemu.

- Podczas narzekania dokonuje się zamkniecie w kręgu smutnego, zniechęconego podejścia do życia. W pewien sposób zakładamy wtedy, że nie może być dobrze, a będzie jeszcze gorzej. To może człowieka ugruntować w spojrzeniu, że nie widzi dobra, które jest. A nasze życie duchowe rozpoczyna się – i to jest wyraz naszej wiary – myślą, że Bóg jest w moim życiu i działa. A Pan Bóg robi tylko rzeczy dobre. Jest Miłością i nią mnie obdarowuje, choć ja tego nie dostrzegam czy nie potrafię przyjąć – mówi s. Judyta Pudełko PDDM.

Kwestie narzekania i ich destrukcyjnego wpływu na życie zostaną podjęte podczas wykładu „Jak wyleczyć narzekanie? Pozytywna wizja życia”, który wygłosi o. dr Piotr Kwiatek OFMCap, psycholog i psychoterapeuta. Podczas spotkania dowiemy się czym jest konstruktywna krytyka, jak odnaleźć chrześcijańską radość, w jaki sposób wyrażać niezadowolenie, skąd się bierze narzekanie i jak się go pozbyć.

Wykład odbędzie się 18 stycznia o godz. 19 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

Na cykl „Duchowość dla Warszawy” zapraszają Akademia Katolicka w Warszawie we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wstęp wolny.