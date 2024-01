Wojowniczki 1863  

Zryw z 1863 r. nazywany bywa wojną kobiecą. Niektórzy nawet paniom przypisują sam jego wybuch. Zorganizowane z inicjatywy Seweryny z Pruszaków Duchińskiej w grupy pięcioosobowe tzw. „piątki”, a w Warszawie w „kumy", zostały włączone w strukturę podziemnej Organizacji Narodowej. Działały pod płaszczem stowarzyszeń charytatywnych i religijnych. Po wybuchu powstania rząd narodowy przekształcił je w Komitety Niewiast Polskich, które działały na terenie wszystkich zaborów. Struktury wypracowane także przez kobiety w powstaniu styczniowym zostały później wykorzystane w Polsce podczas II wojny światowej.

„Kumami" były Emilia Heurich z córkami, których zdjęcie widnieje na plakacie wystawy. W mieszkaniu w Warszawie prowadziły punkt konspiracyjny z drukarnią, przechowalnią dokumentów i pieczęci Rządu Narodowego oraz miejscem tajnych spotkań.

- Rosjanie na początku zrywu nie przypuszczali, że kobiety mogą cokolwiek robić w powstaniu. Uważali je za słabą płeć, z ograniczonymi prawami. Przez to kobietom udawało się bardzo dużo. Dopóki Rosjanie nie zorientowali się, że stanowią „piątą kolumnę”, to było im sporo wolno. Ponadto kobiety miały w sobie narodową dumę i były odważne – mówi Katarzyna Jakimiak, kurator wystawy.

Muzeum zaprasza w środę i piątek w godz. 11-16, w czwartek w godz. 16-20, a w sobotę i niedzielę w godz. 11-18. Maciej Bociański /Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

Kobiety organizowały kwesty, kolportowały tajne druki i prasę, ukrywały zagrożonych aresztowaniem i przemycały powstańców, dostarczały do obozów rozkazy, opatrywały rannych czy prały bielizn. Były też niezwykle istotnym dla mężczyzn wsparciem moralnym i taktycznym. Około trzydziestu z nich, w tym cudzoziemki, np. Marie-Antoinette Lix,,walczyło z bronią w reku. Ponosiły za to kary tak jak mężczyźni: śmierć, zesłanie i więzienie, nawet wtedy gdy były w ciąży.

Wystawa potrwa do 29 lutego 2024r. Maciej Bociański / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Opowiadają o nich na wystawie ilustracje, fotografie, grafiki, numery gazet i ich powiększenia, odezwy i ukazy z lat 1862-1861, wydania prasy zagranicznej, odpis pamiętnika, brudnopis artykułu o najbardziej rozpoznawalnej uczestniczce powstania Henryce Pustowojtównie czy wspomnienia spisane dla wnuków. Ponadto na ekspozycji znajdziemy akwarele o tematyce religijnej, biżuterię patriotyczną i wykonane na zesłaniu krzyżyki i różańce. Podstawą opowieści jest długa lista nazwisk uczestniczek.

Katalog wystawy przybrał formę kalendarza ściennego z kalendarium i kobiecymi sylwetki wraz z krótką informacją o roli jaką odegrały w powstaniu.

Wystawę można oglądać przy Rynku Strego Miasta 20 do końca lutego 2024.

