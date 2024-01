60 minut spektaklu o ojczyźnie  

Godzinny spektakl lalkowy przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii naszej Ojczyzny – od Chrztu Polski aż po współczesność. 200 lalek, odwzorowujących znane postaci historyczne, powstało w pracowni toruńskiego Teatru „Baj Pomorski”, według projektu rzeźbiarza Mikołaja Maleszy. Spektakl jest ciekawym doświadczeniem nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych widzów.

- To propozycja teatrzyku, który próbuje młodemu pokoleniu ukazać, w jaki sposób Pan Bóg swoją miłością ogarnia wszystkich ludzi i w swojej Opatrzności opiekuje się światem – mówi o idei teatru kardynał Kazimierz Nycz.

50 lalek porusza 60 silników, które przygotowali specjaliści z ABM Space Education - twórcy projektu łazików wykorzystywanych przy eksploracji Marsa. W spektaklu wykorzystano nowoczesną technologię, polegającą na synchronizacji obrotów walca, sterowania muzyką, światłem i animacją. W grudniu 2018 roku, 4 lata po otwarciu teatru i jego bardzo intensywnej eksploatacji, dokonano modernizacji teatrzyku.

- Prace nad instalacją, pierwszą tego typu w Polsce i w Europie, trwały blisko dwa lata – mówi reżyser spektaklu Zbigniew Lisowski. – W koncepcji chodziło o to, abyśmy przedstawić nie tylko historię Polski, ale także powstanie świata i wytłumaczyć dzieciom rolę Opatrzności. To spektakl familijny, na który zapraszamy całe rodziny - dodaje.

Spektakl składa się z trzech części. Widzimy w nim najwybitniejsze postaci polskiej historii: Mieszka I, Jadwigę i Jagiełłę, króla Stanisława Poniatowskiego, Józefa Piłsudskiego, ks. Ignacego Skorupkę, św. Faustynę, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, św. Maksymiliana Kolbego, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Tekst opowieści, celnie dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci przez Malinę Prześlugę i Zbigniewa Lisowskiego, prowadzi młodych widzów od Chrztu Mieszka I poprzez zrywy niepodległościowe narodu polskiego aż do współczesnych wydarzeń. Sceny obrazują uwięzienie prymasa Wyszyńskiego, wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i jego homilię na pl. Zwycięstwa w Warszawie, męczeństwo ks. Popiełuszki i wybory w 1989 r.

- Wychodzę z tego przedstawienia zafascynowany stylistyką lalek - mówi pan Artur, który przybył do teatru ze swoimi synami, 5-letnim Kubą i 10-letnim Stasiem. - Podkreślone grubym, rzeźbiarskim konturem ludzkie twarze. To tak, jakby artysta nie próbował rysem estetycznym jednoznacznie określić postaci, by pokazać, czy jest ona dobra czy zła, i że nic między tymi skrajnościami nie istnieje. Bardzo brzydka lalka może zagrać dobrego człowieka, a za czymś pięknym może być ukryte zło. Jest w tym egzystencjalna głębia.

Ruchomy Teatr XXI wieku dla Dzieci zaprasza w ferie małych i dorosłych. Przed planowaną wizytą w Ruchomym Teatrze XXI wieku dla Dzieci warto zarezerwować telefonicznie wizytę, dzwoniąc: 883-343-040 lub pisząc maila: t.sadowski@centrumopatrznosci.pl

W okresie ferii szkolnych teatr jest otwarty dla widzów indywidualnych w dni powszednie o godz. 12, w niedzielę o godz. 12.15, z kolei dla grup zorganizowanych (od 10 do 25 osób) w dni powszednie w godz. 10–17, a w niedzielę od godz. 13 do 17.00. Wejścia o każdej pełnej godzinie. Ceny biletów: bilet ulgowy dla dziecka – 4 zł, bilet normalny dla osoby dorosłej – 6 zł, bilet rodzinny – 10 zł, bilet grupowy (do 25 os.) – 50 zł.