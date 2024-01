Szukają oblicza Boga w człowieku  

- Istotą życia zakonnego jest poszukiwanie oblicza Boga w drugim człowieku – mówił bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podczas konferencji prasowej przed Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, który będziemy obchodzić w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.

Konferencja służyła przedstawieniu zaangażowania przedstawicieli życia konsekrowanego w rozmaite dzieła miłosierdzia, w Polsce i za granicą.

Mirosława Nowacka, odpowiedzialna generalna Instytutu Świeckiego Spigolatrici della Chiesa opowiadała o pomocy udzielonej przez ponad tysiąc członków 32 stowarzyszeń i instytutów życia konsekrowanego uchodźcom z Ukrainy. O. Dariusz Michalski SJ, dyrektor programowy JRS Poland – Jezuickiej Służby Uchodźcom, dodał, że w Polsce jezuici zaczęli pracę na rzecz migrantów i uchodźców w 2012 roku. Ten temat podjął także o. Kazimierz Malinowski OFMConv, sekretarz Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Dodał, że zakonnicy i zakonnice byli jedynie przekaźnikami dobra, które przyszło od okolicznych ludzi. W ten sposób udało się pomóc w sumie 167 osobom. O pomocy świadczonej 20 milionom Polaków rozsianych na emigracji po wszystkich kontynentach opowiadał z kolei s. Edyta Rychel MChr, sekretarz Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Sto misjonarek Zgromadzenia Sióstr Chrystusa Króla pracuje w różnych krajach, przygotowując dzieci i młodzież do sakramentów, ale także jako psychoterapeutki i nauczycielki w polskich szkołach na Islandii, w Grecji czy na Węgrzech.

- Wiele osób dziękuje nam, że mamy odwagę żyć inaczej: dla Chrystusa - mówiła.

S. Wiktoria Kulpa CSSF, dyrektorka Hospicjum Sióstr Felicjanek im. bł. Hanny Chrzanowskiej w Warszawie, podkreśliła rolę współpracy ze świeckimi.

- Razem z nimi mogliśmy utworzyć hospicjum, w którym niesiemy nadzieję i ulgę w cierpieniu naszym chorym pacjentom” - mówiła.

O pracy z osobami świeckimi opowiadała także S. Teresa Więcek FRM, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Elblągu, ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi. W prowincji warszawskiej siostry prowadzą siedem domów pomocy społecznej.

- Cztery domy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dwa domy dla osób starszych i jeden dom dla przewlekle psychicznie chorych kobiet - mówiła.

O swojej pracy mówiła także s. Teresa Wyrębek ZSAPU, kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej im. bł. Carla Acutisa w Otwocku.

Biuro Prasowe KEP podało także zbiorcze dane dotyczące życia konsekrowanego w Polsce. To 10 538 zakonników z 60 rodzin zakonnych, z czego w kraju przebywa i pracuje 7721 z nich, a za granicą 2817. Zakonnicy prowadzą 721 parafii, 102 rektoraty i wikariaty samodzielne, 441 innych kaplic z dostępem do nich wiernych, 195 sanktuariów oraz 111 kościołów z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu. Zakonny męskie prowadzą 233 własne dzieła charytatywne: 7 szpitali, 21 hospicjów, 120 przychodni i ośrodków zdrowia, 6 aptek zakonnych, 7 ośrodków ziołolecznictwa, 18 domów opieki, pomocy społecznej i zakładów specjalnych, 6 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 9 domów dziecka, 14 ośrodków terapii dla uzależnionych, 10 schronisk i noclegowni dla bezdomnych, hostel dla osób uzależnionych oraz 15 mieszkań chronionych dla mężczyzn. Zakonnicy mają 18 przedszkoli, 56 szkół podstawowych, 42 licea, 8 techników, 8 szkół zawodowych, 4 szkoły specjalne, 7 szkół wyższych, 20 instytutów naukowych, 7 studiów duchowości. Dodatkowo zakony męskie prowadzą także 33 bursy i internaty oraz 93 oratoria dla dzieci i młodzieży.

W 1950 domach zakonnych 109 zgromadzeń żeńskich w Polsce mieszka łącznie 15 632 siostry zakonne. Za granicą pracują 1703 siostry.

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce zrzesza z kolei 82 przełożone klasztorów kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych. Ogółem, we wszystkich klasztorach w Polsce żyje 1249 mniszek, do wstąpienia przygotowuje się 30 aspirantek. Średnia wieku mniszek w Polsce w r. 2023 wynosiła 57 lat.