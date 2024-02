Wyjaśniając sens życia osób konsekrowanych, mówił, że ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej jest wzorem każdego ofiarowania.

- W sercach tych, którzy ofiarowują, ożywa na nowo, że każde dziecko, nie tylko Jezus Chrystus, jest darem Boga. On w swojej miłości ma do niego prawo, dlatego człowiek dziękuje Bogu, że dziecko stało się darem dla jego rodziny i wielkim zadaniem. To jest dar i zadanie. Życie osób konsekrowanych jest przykładem jak oddać się Bogu i nie wymawiać Mu tego daru. Jest wzorem jak trwać w tej ofierze. Daleko odeszliśmy od tego, że życie jest darem Boga - powiedział.

Nawiązał wprost do aborcji.

- Kiedy słyszymy dziś, że prawo do aborcji jest prawem człowieka, kiedy słyszymy, że standardem nowoczesności jest możliwość przerywania ludzkiego życia, czyli jakieś prawo na życzenie, to my chrześcijanie musimy sobie powiedzieć, że jeżeli to jest ideałem, do którego współczesny świat dąży, to my musimy niestety w tym punkcie być zacofani. Nie możemy godzić się na takie standardy. Nie możemy godzić się iść drogą, która dla Chrystusa jest nie do przyjęcia. To jest dla nas nie do przyjęcia - oświadczył kard. Nycz.