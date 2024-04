By matki mogły przytulić dzieci  

Eucharystii przewodniczył bp Romuald Kamiński. - Stanisława Leszczyńska jako młoda położna z ogromną determinacją odnalazła swoje miejsce w piekle na ziemi i przyjęła na świat ok. 3 tys. dzieci. Potem prawie wszystkie zostały zabite. Ocalało tylko ponad trzydzieścioro z nich, ale w oczach Bożych trochę inaczej się to liczy. Ona podjęła ten wielki wysiłek, by konkretnej matce dać tę radość urodzenia dziecka i przytulenia go. W jej postawie dopatrujemy się niezwykłości i heroizmu, ale też wielkiego świadectwa o godności i wartość każdego ludzkiego życia - mówił duchowny.

Zauważył, że w sytuacji kiedy współcześnie tak wiele złych i niebezpiecznych pomysłów krąży w przestrzeni i umysłach ludzi, 11 marca, dokładnie w 50. rocznicę śmierci Stanisławy Leszczyńskiej, zakończył się diecezjalny etap jej procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji łódzkiej.

- Właśnie teraz ona wchodzi na arenę. Ileż osób dorosłych w okresie oświęcimskim mogła uratować?! Ile osób zrozumiało, jaka jest wartość ludzkiego życia, skoro ona o nie tak zabiegała!? Bóg daje nam nowe otwarcie. Do nas należy pokorne wsłuchiwanie się w Jego głos - zachęcał bp Kamiński.

W Mszy św. uczestniczyło stołeczne środowisko medyczne, w szczególności położne.

- Stanisława Leszczyńska jest nam bardzo bliska. Modlimy się za jej przyczyną, kiedy zaczynamy dyżur czy idziemy do pacjenta. Chcemy także wspierać matki w trudach porodów i młode kobiety na oddziałach ginekologiczno-onkologicznych. Modlimy się także za nasze medyczne środowisko - przyznają Mariola Sienkiewicz i Grażyna Grzyb, położne.

O upamiętnienie postawy bohaterki zabiega Stowarzyszenie Pamięci Położnej Stanisławy Leszczyńskiej. Ma w planach utworzenie rzeźby kameralnej przy Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, gdzie młoda Stanisława uczyła się w szkole medycznej, a później w kościele sióstr wizytek zawierzyła swoją pracę Bogu. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie http://stanislawaleszczynska.pl.

W Dzień Polskiej Położnej obchodzony 8 maja, czyli w dniu imienin i urodzin S. Leszczyńskiej, zaplanowano Mszę św. w kościele sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu 34, gdzie bohaterska położna zawierzała swoją pracę Bogu.