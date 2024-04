Jak w Markowej  

Nabożeństwu przewodniczył kard. Nycz. - Nieszpory czwartkowe na Wielki Post wykonane przez chór przeniosły nas w rejon Podkarpacia, do dawnej diecezji przemyskiej, a dziś archidiecezji, w atmosferę modlitwy rodziny Ulmów. Wtedy nie było Mszy św. wieczornej, a właśnie odmawiano nieszpory. Dzisiejsza modlitwa to też przygotowanie do planowanej u nas na maj peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny - mówił metropolita warszawski.

Wskazał, że przykład rodziny, i to wielodzietnej, która mieszkała biednie, pokazuje ludziom współczesnym, którzy z reguły w Europie i Polsce żyją w dobrobycie, że nie można tłumaczyć ubóstwem zaniedbań w trosce o życie poczęte.

W modlitwie uczestniczył także Waldemar Rataj, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Agnieszka Kurek-Zajączkowska / Foto Gość

Dodał, że choć bł. Ulmowie zostali wyniesieni na ołtarze jako męczennicy, to mogliby być beatyfikowani jako wyznawcy.

- Ich życie było przezroczyste i piękne. Każde ludzkie świadectwo, zwłaszcza męczeństwo, jest zakorzenione w krwi, którą wylał za nas Jezus. Taką drogę wybrali Ulmowie. Chodzi o to, byśmy potrafili iść drogą świętości w ciszy, w domu, ale też przybliżali ją miastu, jakim jest Warszawa - nauczał kard. Nycz.

Nieszpory Markowskie to nabożeństwo zrekonstruowane w wersji historycznie prawdopodobnej dla czasu, w którym żyli, i w którym kształtowali swoją kulturę etyczną Wiktoria i Józef Ulmowie. Obejmują teksty modlitw śpiewanych wieczorem w melodiach wykonywanych na terenie ówczesnej diecezji przemyskiej. Mają one na celu uczczenie błogosławionej rodziny.

Pomysł, którego realizacji podjęło się Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej wraz ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu, Fundacją Muzyka Kresów oraz Muzeum Wsi Markowa - ma na celu próbę rekonstrukcji dawnego ludowego nabożeństwa dobrze znanego Samarytanom z Markowej.

Dawne melodie zebrał i opracował folklorysta, badacz i znawca śpiewu tradycyjnego południowo-wschodniej Polski Bartosz Gałązka. Prowadził on badania terenowe nad śpiewami tradycyjnymi od 1997 r.

Muzycznego opracowania nieszporów podjął się Jan Bernad, muzyk, kompozytor, badacz kultury tradycyjnej.

Pierwszy raz zostały one zaprezentowane 10 października 2023 r., miesiąc po beatyfikacji Ulmów.

Obecnie są one wykonywane w Markowej co miesiąc, w niedzielę przypadającą najbliżej 10. dnia miesiąca.