Wspominamy wjazd i okrzyki „hosanna”, Wielki Czwartek z ustanowieniem Eucharystii, Wielki Piątek i mękę Pańską oraz Wigilię Paschalną w sobotę wieczorem, by przejść z Chrystusem od śmierci do życia, powstać z grzechu do wolności dzieci Bożych i radości zmartwychwstania - mówił kard. Kazimierz Nycz w parafii Wniebowstąpienia na Ursynowie. - Za dziewięć lat, po nowennie, będziemy przeżywać w sposób szczególnie uroczysty dokładnie dwa tysiące lat od wydarzeń, które miały miejsce w Ziemi Świętej. Już dziś przygotujmy się do tego - apelował metropolita warszawski.

Kardynał przypomniał, że ursynowska parafia powstała 40 lat temu.

Po raz 30. rozstrzygnięto też Ursynowski Konkurs Palm Wielkanocnych. Pierwszą nagrodę w kategorii palm dużych otrzymało dzieło wspólnoty Żywego Różańca, najpiękniejszą palmę średnią przygotował Ruch Rodzin Nazaretańskich, za palmę małą główną nagrodę otrzymała Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”. W kategorii palm rodzinnych jury w składzie: Maria Wollenberg-Kluza, Zofia Manowiecka, Dominika Pruszczyńska oraz Jan Rylke za najlepsze uznało dzieło rodziny Jastrzębskich.

Wszystkie wyniki konkursu:

W kategorii PALMA DUŻA, dyplom i nagrodę otrzymali:

I miejsce: Wspólnota Żywego Różańca

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców

III miejsce: Parafialna Caritas

WYRÓŻNIENIA otrzymali: Szkoła Podstawowa nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza oraz Parafialny Klub Seniora.

W kategorii PALMA ŚREDNIA, dyplom i nagrodę otrzymali:

I miejsce: Ruch Rodzin Nazaretańskich,

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 322, im. Jana Brzechwy, klasa V B,

III miejsce: Wspólnota Dobrego Pasterza.

WYRÓŻNIENIA w tej kategorii otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Grupa Modlitwy św. Ojca Pio oraz Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann, klasa VI-VIII.

W kategorii PALMA MAŁA, dyplom i nagrodę otrzymali:

I miejsce: Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”,

II miejsce: Zuzanna Jatczak kl. Il E,

III miejsce: Amelia Szymanowska, Szkoła Podstawowa 303.

WYRÓŻNIENIA otrzymali: Mikołaj Brzeziński oraz Szkoła Podstawowa 313, kl. I A

W kategorii PALMA RODZINNA, dyplom i nagrodę otrzymali:

I miejsce: Rodzina Jastrzębskich z Babcią,

II miejsce: Dzieci: Karusia, Wituś, Rozalka; Rodzice Ania, Jacek i babcia Jola,

III miejsce: Rodzina Musiatowicz

WYRÓŻNIENIA otrzymali: Monika, Adam, Marianna oraz Aniela Raczyńscy.