Na wieki będzie wyśpiewywał Boże miłosierdzie  

Ksiądz Mirosław odszedł w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w 2021 roku po długim pobycie w szpitalu spowodowanym zakażeniem wirusem covid-19.

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zaprasza w niedzielę 7 kwietnia po Mszy św. o godz. 12 do kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na ul. Przyrynek 2 na koncert "Na wieki będę wyśpiewywał Twe miłosierdzie Panie" w wykonaniu scholi wspólnoty Kana Galilejska, której duszpasterzem był ks. Mirosław.

W czwartek 11 kwietnia o godz. 17 w siedzibie muzeum odbędzie się spotkanie z o. Andrzejem Zającem i jego poezją "Spotkanie dwóch światów". Tego samego dnia o 18.30 sprawowana będzie Msza św. za ks. Mirosława w kościele parafii Nawiedzenia NMP, gdzie ks. Nowak był wieloletnim rezydentem.

Mirosław Nowak urodził się w Warszawie 19 września 1961 r. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1990 r. z rąk kard. Józefa Glempa. W r. 1987 ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2006 uzyskał stopień doktora. W latach 1998-2008 był dyrektorem Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Jako historyk sztuki od 2013 r. był członkiem Komisji Architektoniczno-Artystycznej Archidiecezji Warszawskiej, należał do Zespołu Ekspertów Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Caroll-Porczyńskich. Od 2016 r. był konsultorem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, a od 2018 r. pełnomocnikiem ds. zarządzania i opieki nad Kolekcją im. Jana Pawła II.

W 2013 r. został powołany na dyrektora Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Za jego kadencji muzeum zmieniło siedzibę i przeniosło zbiory z warszawskiego Solca do Pałacu Dziekana przy archikatedrze św. Jana na Starym Mieście. Muzeum kierowane przez ks. Mirosława zorganizowało ponad 40 wystaw oraz wiele wydarzeń kulturalnych. Ksiądz Mirosław otwierał każdą ekspozycję i brał udział w większość działań kulturalnych realizowanych w MAW. Ostatnia ekspozycja, którą nadzorował, to wystawy twórczość Michaele Willmanna, artysty doby baroku, który był ulubionym okresem sztuki księdza dyrektora.