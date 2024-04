To święto tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu z udziałem najlepszych kapel wiejskich, wybitnych muzykantów ludowych i ich uczniów z Polski i z zagranicy. Jego zaczątkiem był Poniedziałek Mazurkowy, odbywający się przy kościele pokamedulskim na Bielanach w drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

Festiwal ma promować melodię tradycyjną, zaczerpniętą bezpośrednio od muzykantów i tancerzy ze wsi. W nazwie odwołuje się do mazurka, najpopularniejszej w Polsce formy melodycznej i tanecznej, która daje możliwość przedstawiania krajowej muzyki na tle muzyki świata.

Tegoroczny wiosenny karnawał w sercu Warszawy odbędzie się pod hasłem: "Po kole", co nawiązuje do układu par tańczących po dawnej izbie weselnej, koła życia zakreślanego przez obrzędy przejścia i kluczowe momenty ludzkiego żywota, chorwackiego tańca "kolo", wędrówki słońca po niebie i pieśni, które śpiewane są "do słońca" oraz do migracji za chlebem Polaków z Galicji do Chorwacji i Bośni oraz ich powrotu po II wojnie światowej na Dolny Śląsk, gdzie przywieźli ze sobą instrumenty i pieśni.

Festiwal rozpocznie się 17 kwietnia w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe. O godz. 19 w koncercie laureatów konkursu "Stara tradycja" wystąpi 10 młodych instrumentalistów, śpiewaków oraz kapel czerpiących ze źródeł polskiej tradycyjnej muzyki wiejskiej. Na to wydarzenie wstęp jest wolny.

- Gwiazdami festiwalu będą goście z Chorwacji, 25-osobowy zespół starannie pielęgnujący tradycję m.in. Slawonii i z Północnej Dalmacji, który wyśpiewa także formy wpisane na listę UNESCO, tj. ojkanie, bećarac. Bardzo ciekawie zapowiada się też czwartkowe widowisko muzyczne "Chłopi. Wesele Boryny", prezentujące tradycyjną muzykę i obrzędy weselne z regionu łowickiego. Zagrają w nim i zaśpiewają lokalni mistrzowie oraz cała plejada młodych kontynuatorów muzyki z regionu łódzkiego - zaprasza Jagna Knittel, śpiewaczka, współorganizatorka festiwalu.

Wydarzenie potrwa do soboty 20 kwietnia i wypełnią je również warsztaty i zajęcia dla dzieci. Ostatniego dnia w Fortecy Kręglickich przy ul. Zakroczymskiej 12 zaplanowano targowisko z udziałem prawie 120 wystawców z Polski i z zagranicy, prezentujących instrumenty tradycyjne, historyczne, rekonstruowane, a także autorskie wynalazki. Zwieńczeniem festiwalu będzie noc tańca, czyli 10 godzin muzyki wykonywanej na żywo przez ponad 20 kapel.

Szczegółowy program wydarzenia na stronie https://www.festivalmazurki.pl/festiwal/.

Fundacja "Wszystkie Mazurki Świata" ufundowała dla Czytelników 3 podwójne wejściówki: jedną na koncert zespołu z Chorwacji w piątek 19 kwietnia o godz. 19 w Terminalu Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 i dwie podwójne na noc tańca w sobotę od godz. 19 do godz. 5 w Fortecy Kręglickich przy ul. Zakroczymskiej 12.

Otrzymają je nadawcy 5. i 10. e-maila z hasłem: "Wszystkie Mazurki Świata", wysłanego do nas na adres: warszawa@gosc.pl z podaniem, w którym wydarzeniu chce się uczestniczyć.

